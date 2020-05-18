Eski okul sıraları şehit çocukları için oyuncağa dönüştürülüyor - TEKİRDAĞ

Trakya Kalkınma Ajansınca (TRAKYAKA) desteklenen "Eski Ahşap Sıralar Oyuncak Oluyor Çocukların Yüzü Gülüyor Projesi" kapsamında, Kızılpınar Belediyesi Çok Programlı Anadolu Lisesinde başlatılan çalışmada, eski okul sıraları çeşitli işlemlerden geçirilerek eğitici ahşap oyuncaklara dönüştürülüyor.Bu oyuncaklar daha sonra paketlenerek, şehit çocukları ve ana sınıfı öğrencilerine gönderilecek.Çerkezköy İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Gümüş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen yıl TRAKYAKA'nın "İmalata Dayalı Mesleki Eğitimi Güçlendirme Projesi"ne yaptıkları hibe başvurusunun kabul edilmesinin ardından, öğretmen ve öğrencilerin çalışmalara başladığını söyledi.Yaklaşık bir yıl sürecek ve 8 öğretmen ile 140 öğrencinin yer alacağı projenin maliyetinin 382 bin 901 lira olduğunu anlatan Gümüş, "Projenin tüm cihazlarının teslimi okulumuza yapıldı. Okullarda kullanılmayan sıralar yeniden işlenerek, zararsız şekilde eğitime kazandırılacak. Projede, öğrencilerin tecrübe kazanması ve sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli eleman ihtiyacının karşılanması da amaçlanıyor." dedi.- "İhtiyaç duyan okullara da dağıtılacak"Okul Müdürü Hasan Dede ise numune olarak yaptıkları ilk oyuncakları şehit çocuklarına göndereceklerini dile getirdi.Üretecekleri ahşap oyuncakları başta anaokulları olmak üzere tüm okullara dağıtacaklarını belirten Dede, şunları kaydetti:"Mobilya ve İç Tasarım Bölümü olarak okullarımızın mobilya ihtiyacını karşılamak için her donanıma sahibiz. Bölgenin bilinen ve üreten bir okulu olmak için önümüze hedef koyduk. Okullarımız, memleketin göz bebeği, üretime katkı sunan, teknik eleman yetiştiren yerler olacaktır. Bunun ispatını Kovid-19 sürecinde gördük."Proje yürütücüsü öğretmen Çetin Çelik ise okullardan toplanan eski ahşap sıraları, planya, kalınlık ve daire testere makinelerinde ebatlama işleminden geçirdiklerini anlattı.Sonrasında bunların CNC ve lazer yakma makinelerinde oyuncağa dönüştürüldüğünü ifade eden Çelik, "Zımpara işlemleri ve sağlığa zararsız boyalarla boyandıktan sonra oyuncaklar paketlenerek Çerkezköy'deki anaokullarına ve Tekirdağ'daki şehit çocuklarına dağıtılacak." diye konuştu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!