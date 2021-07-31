Avustralyalı öğrencilerin olimpiyat coşkusu

Avustralya’nın Brisbane kentinde bulunan okulun eski öğrencisi olan Izaac Stubblety Cook'un Tokyo Olimpiyatları’nda ülke adına altın madalya kazanması, okulun öğrencileri tarafından coşkuyla kutlandı.

Avustralyalı öğrenciler, okulun eski öğrencisinin olimpiyatlarda altın madalya kazanmasını coşkulu tezahüratlarla karşıladı.

Izaac Stubbletty Cook, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’nın 6.gününde, erkekler 200 metre kurbağalama yüzme finalinde altın madalya kazanarak olimpiyat rekorunu kırdı, Stubbletty Cook’un eski okulu olan Anglikan Kilisesi Dilbilgisi Okulu, öğrencilerin sevinçten havalara uçtuğu anları paylaştı.