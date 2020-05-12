Eski Nissan Üst Yöneticisi Ghosn'un Lübnan'a kaçmasına ilişkin iddianame

AA

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 31 Aralık 2019'da Yörük Işık kullanıcı adlı kişinin Twitter hesabından, eski Nissan Üst Yöneticisi Carlos Ghosn'un, özel bir kargo firmasına ait TC-TSR kuyruk numaralı uçakla, Japonya'nın Osaka şehrinden, Atatürk Havalimanına geldiği, aynı firmaya ait TC-RZA kuyruk numaralı uçakla da ülkesi Lübnan’a kaçırıldığı iddiasıyla attığı tweet üzerine soruşturmaya başlandığı belirtildi.

İddianamede, firmanın genel müdürü Can Ş'nin 1 Ocak 2020'de bahse konu olaya ilişkin olarak Atatürk Havalimanı Şube Müdürlüğüne giderek müşteki olarak ifade verdiği ve kaçırılma olayını internetten öğrendiğini, şirket avukatlarıyla konu hakkında görüştükten sonra 1 Ocak'ta uçakta görev yapan ekip elemanları ile uçuşun satışını gerçekleştiren ticaret müdürü Okan K. de dahil olmak üzere görüşmeye çağırdıklarını, Okan K'nin yazılı beyanını aldıklarını anlattığı ifade edildi.

Can Ş'nin ifadesinde, "Okan K'nin kendisine daha önceden mesaj yoluyla Beyrut’ta broker ile görüşüp geleceğini söylediğini, bu talebini ticaret müdürü olması nedeniyle kabul ettiğini, yapılan bu eylem nedeniyle şirketlerinin ticari itibarının zedelendiğini ve şikayetçi olduğunu" beyan ettiği bilgisine yer verilen iddianamede, yürütülen soruşturma kapsamında, firmanın ticaret müdürü olan Okan K'nin, TC-TSR kuyruk numaralı uçak ile Osaka-İstanbul uçuşunda görev aldığı tespit edilen pilotlar Noyan P, Bahri K. ve hostes Serpil K.K, TC-RZA kuyruk numaralı uçak ile İstanbul- Beyrut uçuşunda görev aldığı tespit edilen pilotlar Özgü B. B, Serhat K. ve hostes Nesrin A. ile yer hizmetlerinde görev alan İsmail M.H. ve Fatih K'nin ifadelerinin alındığı aktarıldı.

İddianamede, şüpheliler Okan K, Noyan P, Özgü B.B, Bahri K.S, Serhat K, İsmail M.H. ve Fatih K'nin gözaltına alındıkları, diğer şüpheliler Nesrin A. ve Serpil K.K'nin ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldıkları, Okan K, Noyan P, Özgü B.B, Bahri K.S,Serhat K'nin tutuklandığı ifade edildi.

Carlos Ghosn hakkında, Japonya'da bir yargılama süreci bulunduğu ve bu yargılama kapsamında evinde gözetim altında tutulduğu belirtilen iddianamede, Lübnan'da, soruşturma aşamasındaki açık kimlik bilgileri tespit edilemeyen Nicolas Mezsaroz'un, Ghosn'un Japonya'dan çıkarılarak ülkesi Lübnan’a kaçırılması amacıyla, açık kimlik bilgileri tespit edilemeyen ABD vatandaşı olan şüpheliler Micheal Taylor ve George Antoine Zayek'i ayarladığı, kaçırılması konusunda kullanılacak olan uçaklar konusunda ise özel havacılık firmasının ticaret müdürü olan ve aralarında ticari ilişki de bulunan Okan K. ile anlaştığı belirtildi.

İddianamede, şüphelilerin Japonya'dan Lübnan'a direk uçuşun şüphe çekeceğini düşünerek aktarmalı bir uçuş planı yaptıkları, şüpheli Okan K'nin Osaka-İstanbul uçuşunu gerçekleştirmek üzere TC-TSR kuyruk numaralı uçağı, İstanbul-Beyrut uçuşu için ise TC-RZA kuyruk numaralı uçağı ayarladığı ve bahse konu olay kapsamında TC-TSR kuyruk numaralı uçak pilotları Noyan P. ve Bahri K.S. ile TC-RZA kuyruk numaralı uçak pilotları Özgü B.B. ve Serhat K'yi bilgilendirdiği kaydedildi.

- Müzik kutusu ile kaçış

TC-TSR kuyruk numaralı uçağın 28 Aralık 2019'da Dubai'de bulunduğu, şüpheliler Micheal Taylor ve ve George Antonine Zayek'in 56-54-99 santimetre ebatında, içerisinde kolon ses sistemi bulunan ve 56-70-122 santimetre ebatında içi boş olan 2 müzik kutusu ile uçağa bindikleri belirtilen iddianamede, 29 Aralık günü sabah saatlerinde uçağın Osaka Havalimanına iniş yaptığı, şüpheliler Taylor ve Zayek'in müzik kutuları ile uçaktan indikleri, pilotlar Noyan P. Ve Bahri K.S. ile hostes Serpil K.K'nin dinlenmek amacıyla otele gittikleri bilgisine yer verildi.

Uçuş personelinin aynı gün saat 20.30 sıralarında İstanbul uçuşunu gerçekleştirmek için Osaka Havalimanı'na geldikleri, şüpheliler Taylor ve Zayek'in saat 22.15 sıralarında uçağa bindiklerini, yanlarında bulunan büyük müzik kutusu içerisine Carlos Ghosn'u koydukları, kutu içerisinde rahat nefes alması amacıyla kutunun altına yaklaşık 70 hava deliği açtıkları aktarılan iddianamede, güvenlik önlemlerinden bagaj olarak geçirilen Carlos Ghosn'un bulunduğu büyük kutunun kabin bölümüne, küçük müzik kutusunun ise uçağın arka kısmında bulunan bagaj bölümüne yerleştirildiği, saat 23.00 sıralarında uçağın Osaka Havalimanından kalkış yaptığı belirtildi.

Japonya'da yer hizmetleri görevi yapan firma tarafından düzenlenen 29 Aralık 2019 tarihli yolcu listesi belgesinde, uçakta yolcu olarak Taylor ve Zayek'in bulunduğu ancak kaçırılan Carlos Ghosn'un yolcu listesinde yer almadığı bildirilen iddianamede, "30 Aralık 2019 günü saat 04.00 sıralarında TC-RZA kuyruk numaralı uçak pilotları Özgü B.B. ve Serhat K. ile hostes Nesrin A'nın Atatürk Havalimanı'na geldikleri ve şüpheli Okan K'nin ise saat 04.27 sıralarında geldiği" anlatıldı.

İddianamede, aynı gün sabah saat 05.21 sıralarında Osaka'dan gelen uçağın Atatürk Havalimanı'na iniş yaptığı ve Beyrut'a gidecek olan uçağın yakınına yanaştığı belirtilerek, şüpheli Okan K'nin Osaka'dan gelen uçağa gittiği, bu sırada yer hizmetleri görevi yapan Ferhat T, Engin B. ve Fatih K'nin gelen yolcular ve uçuş personelini almak için 2 vip araç ile uçağın yanına gittikleri belirtildi.

Çalışan Ferhat T'nin, yolcu olarak gelen şüpheliler Taylor ve Zayek'i uçaktan alarak terminale bıraktığı, ardından uçaktan inen pilot Bahri K.S'nin, araçta bekleyen Engin B. ve Fatih K'nin, kaçak olarak Türkiye'ye getirilen Ghosn'u görmemeleri amacıyla vip araca bindiği ve kendisine bir zarf verileceğini söyleyerek uçağın yanından aracı uzaklaştırdığı anlatıldı.

- Okan K, Ghosn ile Beyrut'a giden uçağa bindi

İddianamede, şüpheli Okan K'nin, yer hizmeti çalışanları ayrıldıktan sonra Ghosn ile uçağın merdivenlerine yanaşan bir araca binerek Beyrut uçuşu yapacak olan uçağın yanına geçtiği, ardından Ghosn ile uçağa bindiği saat 05.50 sıralarında TC-RZA kuyruk numaralı uçağın Beyrut'a gitmek amacıyla havalandığı, yolcu listesi belgesinde uçakta yolcu olarak Okan K'nin bulunduğu, kaçırılan Ghosn'un isminin listede bulunmadığı ifade edildi.

Uçağın aynı gün saat 07.15 sıralarında Beyrut Havalimanı'na iniş yaptığı, şüpheli Okan K. ile Ghosn'un uçaktan indikleri, 07.45 sıralarında şüpheli Okan K'nin uçağa Nicolas Mezsaroz ile birlikte döndüğü, şüpheli Mezsaroz'un, Ghosn'un kaçırılması karşılığında Okan K'ye henüz tespit edilemeyen miktarda ödemeyi yaparak uçaktan ayrıldığı vurgulanan iddianamede, uçağın sonrasında Beyrut'tan havalanarak İstanbul'a döndüğü, Osaka'dan gelen Taylor ve Zayek'in 30 Aralık 2019'da saat 10.00 sıralarında İstanbul Havalimanı'ndan çıkış yaparak Türkiye'den ayrıldıkları belirtildi.

Şüpheliler Okan K, Noyan P, Özgü B.B, Bahri K.S. ve Serhat K. hakkında "iştirak halinde göçmen kaçakçılığı" suçundan, şüpheliler Nesrin A. ve Serpil K.K. hakkında ise "suçu bildirmeme" suçundan hapis cezası istenen iddianamede, 2 şüpheli hakkında delil yetersizliğinden takipsizlik kararı verildiği, şüpheliler Micheal Taylor, George Antoine Zayek ve Nicolas Mezsaroz'un ise açık kimlik bilgileri tespit edilemediğinden dosyalarının ayrıldığı kaydedildi.



