Eski Nissan CEO'sunun firarıyla ilgili yeni gelişme! - En son haberler

DHA

Japonya'da ev hapsinde tutulan otomobil markası Nissan'ın eski CEO'su Carlos Ghosn'u İstanbul üzerinden Lübnan'a kaçırdıkları gerekçesiyle 4'er yıl 2'şer ay hapis ve 31 bin 240'ar lira adli para cezasına çarptırılan 3 sanık hakkında verilen kararı istinaf bozdu.

DHA'nın haberine göre bozmanın ardından yeniden görülen duruşmada 3 sanığın ayrı ayrı beraatine karar verildi.

Japonya'da ev hapsinde tutulan Nissan´ın eski CEO'su Carlos Ghosn 2019 yılında müzik aletleri kutusu içinde İstanbul üzerinden Lübnan´a kaçırılmıştı. Bakırköy 17. Asliye Ceza Mahkemesi´nde görülen davada mahkeme Okan K. ile pilotlar Noyan P. ve Bahri K. S.'yi "Göçmen kaçakçılığı' suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası çarptırmış ve 31 bin 240 TL adli para cezasına hükmetmişti.

Sanık avukatlarının İstinaf Mahkemesine başvurması üzerine mağdurun yasal olmayan yollarla ülkeye sokulduğuna ilişkin delillerin açıklanıp gösterilmesi ve sonucuna göre sanıkların hukuki durumunun değerlendirilmesi gerektiği belirtilerek karar bozuldu. Kararın bozulmasının ardından Bakırköy 17. Ağır Ceza Mahkemesi´nde yeniden görülen duruşmaya Okan K., Noyan P., Bahri K.S. ve avukatları katıldı.

"BEN BİR PİLOTUN YAPMASI GEREKEN ŞEYLERİ YAPTIM"

Yaşanan olayla hiçbir ilgisi olmadığını söyleyen Bahri K.S., "Ben bir pilotun yapması gereken şeyleri yaptım, uçağı emniyetle götürdüm. Hiçbir suçum olmaması nedeniyle 3 yıldır pilotluk görevimi yerine getiremiyorum" dedi. Diğer sanıklar da benzer ifadeler kullanarak suçlamaları kabul etmedi. Mahkeme Okan K., Noyan P. ve Bahri K.S.'nin ayrı ayrı beraatine karar verdi.

DAVANIN GEÇMİŞİ

Japonya'da "Görevi kötüye kullanma" suçundan ev hapsinde tutulan Nissan'ın eski CEO'su Carlos Ghosn, 30 Aralık 2019 tarihinde bir müzik kutusu içinde Osaka'dan İstanbul'daki Atatürk Havalimanı'na, İstanbul üzerinden de Lübnan'ın başkenti Beyrut'a uçakla kaçırılmıştı. Kaçırılma olayına ilişkin aralarında özel bir jet şirketinin müdürü olan Okan Kösemen, 4 pilot ve 2 hostes hakkında dava açılmıştı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan 19 sayfalık iddianamede sanıklar Okan K., Bahri K.S., Noyan P., Özgü B.B. ve Serhat K. hakkında "İştirak halinde göçmen kaçakçılığı" suçundan ayrı ayrı 3'er yıldan 8'er yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istenmişti. Ayrıca iddianamede tutuksuz sanıklar hakkında Nesrin A. ve Serpil K. hakkında ise "Suçu bildirmeme" suçundan 1'er yıla kadar hapis cezası talep ediliyordu.