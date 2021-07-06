Kayseri'de eski nişanlı dehşeti: 1 ağır yaralı

AA

Edinilen bilgiye göre, B.T, Talas Mevlana Mahallesi Mehmet Timuçin Caddesi'nde, eski nişanlısı olduğu öğrenilen A.Y. ile karşılaştı.

Bir süre tartışan taraflar daha sonra kavga etmeye başladı. A.Y. kavga sırasında aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan A.Y'nin durumunun ciddi olduğu öğrenildi. AA'nın haberine göre; şüpheli B.T. ise polis tarafından gözaltına alındı.