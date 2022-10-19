Eski nişanlı katilinden mahkemeye: Siz kimsiniz, burası neresi

DHA

Ankara'da, tartıştığı eski nişanlısını öldüren sanığın akıl sağlığı için rapor kararı verildi. Mamak ilçesinde 4 Aralık 2020'de meydana gelen olayda Fatih Alşan (41), konuşmak için buluştuğu Yasemin Aydın'ı (41), çıkan tartışmada tabancayla 3 kez ateş ederek öldürdü. Aydın'ın cansız bedenini otomobil ile Sakarya'ya götürüp yol kenarına atan Alşan, gözaltına alınıp tutuklandı.

"SİZ KİMSİNİZ, BURASI NERESİ" DİYE SORDU Alşan, "kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle açılan davada hakim karşısına çıktı. Ankara 1'inci Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya taraf avukatları da katıldı. Sanık Alşan, mahkeme heyetine yönelik, "Siz kimsiniz, burası neresi" diye sordu.

ŞİKÂYETÇİ AVUKATI, ÜST SINIRDAN CEZA TALEP ETTİ Yasemin Aydın Şikâyetçi avukatı da sanığın akli dengesinin yerinde olduğunu ve en üst sınırdan cezalandırılmasını talep etti. Sanık avukatının beyanının ardından ara kararı açıklayan mahkeme, Alşan'ın akıl sağlığının yerinde olup olmadığına ilişkin İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan rapor alınmasına hükmederek, tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşma ertelendi.