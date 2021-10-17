Eski nişanlı dehşeti! Motosikleti ateşe verdi

Olay, 9 Ekim Cumartesi günü yaşandı. 26 yaşındaki Şafak Kaan G. (26), eski nişanlısı Zerrin E.'yi bir süre tehdit etti. Geçtiğimiz hafta Zerrin E.'nin evinin önüne gelen Şafak Kaan G. eski nişanlısına ait motosikletin üzerine benzin dökerek ateşe verdi.

DHA'nın haberine göre, yanan motosikleti gören mahalle sakinleri durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. İtfaiye ekipleri yangını söndürürken, polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

Polis ekipleri çevredeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Çalışmalar sonucunda Şafak Kaan G. Eyüpsultan Nişancı Mahallesi'ndeki adreste yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Motosikletin kundaklandığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.