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Samsun'un Ladik ilçesi Bahşi Mahallesi'nde saat 14.40 sıralarında meydana gelen olayda, iddiaya göre, Günkoru Mahallesi eski muhtarı Yılmaz K., alacak verecek meselesi sebebiyle husumetli olduğu Mevlüt Bilgin'i kahvehanede otururken silahla vurdu.

Ağır yaralanan Bilgin, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulans helikopterle Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Bilgin, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olay yerine gelen polis, Yılmaz K.'yi saldırıda kullandığı ruhsatlı silahıyla gözaltına aldı. Soruşturma sürüyor.