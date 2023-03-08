Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinin etkileri sürerken spor camiası da kenetlenmiş durumda. Cansın Voleybol da gelirinin depremzedelere aktarılacağı bir yardım turnuvası düzenleyeceğini açıkladı.

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü Kadın Dayanışması Voleybol Turnuvası'nda Neslihan Demir, Burcu Hakyemez, Esra Nihan gibi eski milli voleybolcular forma giyeceği belirtildi.

Turnuvaya katılacak takımların yanı sıra pazar günü 16.00'da eski milli voleybolcuların forma giyeceği bir maç yapılacağı kaydedildi.