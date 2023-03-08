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Eski milli voleybolcular, depremzedeler için maç yapacak

Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinin etkileri sürerken eski milli voleybolcular da yardım maçı düzenlemeye karar verdi. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü Kadın Dayanışması Voleybol Turnuvası'nda Neslihan Demir, Burcu Hakyemez, Esra Nihan gibi eski milli voleybolcular forma giyecek

Giriş: 08.03.2023 - 12:31 | Güncelleme: ABONE OL
Eski milli voleybolcular, depremzedeler için maç yapacak
HABERTURK.COM

Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinin etkileri sürerken spor camiası da kenetlenmiş durumda. Cansın Voleybol da gelirinin depremzedelere aktarılacağı bir yardım turnuvası düzenleyeceğini açıkladı.

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü Kadın Dayanışması Voleybol Turnuvası'nda Neslihan Demir, Burcu Hakyemez, Esra Nihan gibi eski milli voleybolcular forma giyeceği belirtildi.

Turnuvaya katılacak takımların yanı sıra pazar günü 16.00'da eski milli voleybolcuların forma giyeceği bir maç yapılacağı kaydedildi.

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