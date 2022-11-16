Eski milli güreşçi Ahmet Gökçen vefat etti

Malatyalı futbol hakemlerinden TFF gözlemcisi Alper Gökçen'in babası, Türkiye ve Balkan şampiyonu eski milli güreşçi Ahmet Gökçen, 72 yaşında hayatını kaybetti.



Gökçen için taziye yerinin Çöşnük Mahallesi Yaman Sokak Ersel Sitesi olduğu kaydedildi.