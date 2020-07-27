AK Parti Batman eski Milletvekili Mehmet Nezir Nasıroğlu (60),hayatını kaybetti.

AK Parti Batman 22'inci dönem Milletvekili Mehmet Nezir Nasıroğlu, Ankara'da kanser tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Evli ve 9 çocuk babası Neziroğlu'nun cenazesi bugün, Batman merkeze bağlı Kayabağ köyünde düzenlenecek törenin ardından toprağa verilecek.