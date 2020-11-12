Eski Milletvekili İlhami Çetin için Meclis'te cenaze töreni düzenlendi

Törene, Çetin'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM Başkanvekili Haydar Akar, eski TBMM Başkanı Cemil Çiçek, eski ve yeni milletvekilleri katıldı.

Yozgat Sorgun'da 1932'de doğan Çetin, Sosyal Sigortalar Kurumu'nda memurluk yaptı. TBMM Zat İşleri Şefliği, Anadolu Kulübü Başkan Yardımcılığı, 15. Dönem TBMM Başkanlık Divanı Katip Üyesi görevlerinde bulunan Çetin, evli ve 2 çocuk babasıydı.

Çetin, Karşıyaka Mezarlığı'nda defnedilecek.