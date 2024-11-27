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        Haberler Gündem 3. Sayfa Eski milletvekili emekli Tümgeneral Kamil Erdal Sipahi intihara kalkıştı Son dakika haberleri | Son dakika haberleri

        Eski milletvekili emekli Tümgeneral intihara kalkıştı!

        TBMM 23. Dönem Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İzmir Milletvekili olan ve daha sonra İYİ Parti'ye katılan Emekli Tümgeneral Kamil Erdal Sipahi (76), iddiaya göre çok sayıda ilaç içerek intihara teşebbüs etti. Sipahi'nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 27.11.2024 - 10:04 Güncelleme: 27.11.2024 - 12:02
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        Eski milletvekili emekli Tümgeneral intihara kalkıştı!
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        İzmir Karşıyaka'da, ikamet eden Eski Milletvekili Kamil Erdal Sipahi'den (76) bir süredir haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

        SİPAHİ'NİN EVİNE GİTTİLER

        İHA'daki habere göre ihbar üzerine Sipahi'nin Karşıyaka'da bulunan evine polis ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi.

        ÇİLİNGİR YARDIMIYLA EVE GİRİLDİ

        Görevlilerin uzun süre zile basmasına rağmen evin kapısı açılmayınca çilingir yardımıyla daireye girildi.

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        HAREKETSİZ HALDE BULUNDU

        Sipahi, yerde hareketsiz şekilde yatar durumda bulundu. Evde yalnız yaşadığı belirlenen Sipahi, ambulansla çevredeki en yakın hastaneye kaldırıldı.

        HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

        Hayati tehlikesi bulunan Sipahi'nin çok sayıda ilaç içerek intihara teşebbüs ettiği değerlendiriliyor.

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        #Kamil Erdal Sipahi
        #Son dakika haberler
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