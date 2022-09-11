Eski milletvekili Ahmet Toptaş hayatını kaybetti

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 24. Dönem Afyonkarahisar Milletvekili Ahmet Toptaş, Ankara'da kanser tedavisi gördüğü hastanede 73 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Ahmet Toptaş’ın yarın TBMM’de düzenlenecek törenin ardından toprağa verileceği öğrenildi.