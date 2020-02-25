25 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Eski MHP Milletvekili İrfan Keleş için TBMM'de cenaze töreni düzenlendi
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :- Eski MHP Milletvekili İrfan Keleş için TBMM'de düzenlenen cenaze törenine katılanlardan görüntüler- Eski MHP Milletvekili İrfan Keleş'in ailesinden görüntü- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den görüntü- Törene katılan MHP milletvekillerinden görüntüler- Törene katılan diğer parti temsilcilerinden görüntü- Naaşın askerlerin omzunda getirilişi- Dua edilmesi- Eski MHP Milletvekili İrfan Keleş'in ailesinin taziyeleri kabulü
Eski MHP Milletvekili İrfan Keleş için TBMM'de cenaze töreni düzenlendiTBMM (AA) - Vefat eden Eski MHP Çankırı Milletvekili İrfan Keleş için TBMM'de cenaze töreni düzenlendi.Törene, Keleş'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Meclis Başkanvekili Celal Adan, AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, İYİ Parti Grup Başkanvekilleri Dursun Müsavat Dervişoğlu ve Lütfü Türkkan, Türk Parlamenterler Birliği Genel Başkanı Nevzat Pakdil, eski ve yeni milletvekilleri, Meclis bürokratları ve personeli katıldı.İrfan Keleş'in cenazesi, Çankırı Merkez Hoca Ahmet Yesevi Camisi'nde ikindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından Çankırı Merkez Mezarlığı'nda toprağa verilecek.Çankırı'da 1947'de doğan Keleş, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nü bitirdi.Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde yüksek lisansını tamamlayan Keleş, Ankara Üniversitesi Çankırı Meslek Yüksek Okulu'nda öğretim görevlisi olarak çalıştı.Çankırı Milli Eğitim Müdür Yardımcısı ve Çankırı Belediye Başkan Yardımcısı görevlerinde de bulunan Keleş, 21. Dönem'de Çankırı Milletvekili olarak Meclise girdi.Keleş, evli ve iki çocuk babasıydı.
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