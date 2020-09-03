Eski Malezya Başbakanı Mahathir, yeni partisiyle 36 milletvekili kazanmayı hedefliyor

İdari başkent Putrajaya'daki Perdana Liderlik Vakfında basın açıklaması yapan eski Başbakan Mahathir, partisi PEJUANG'ın genel seçimlerde izleyeceği stratejiyi değerlendirdi.
Mahathir, bir sonraki seçimlerde iktidar ve muhalefet koalisyonunun kazanamayacağını düşündüğünü belirterek, "Eğer 36 milletvekili sandalyesi kazanırsak her koalisyona girebileceğiz. Fakat koalisyona katılmak için kendi şartlarımızı koşacağız. 36 milletvekili hedefine ulaşırsak kimin iktidara geleceğini belirleyen parti oluruz." dedi.
An itibarıyla partiye katılmaya hazır 18 milletvekilinin olduğunu kaydeden Mahathir, "Şimdilik isimlerini vermiyorum, fakat hepsi partimizin prensiplerini benimsemiş insanlar." şeklinde konuştu.
Eski Başbakan, kurucusu olduğu Malezya Birleşik Yerli Partisinden (PPBM) ihracı kesinleşince, 7 Ağustos'ta yeni parti kuracağını duyurmuş, daha sonra partinin isminin "Vatan Savaşçıları" olacağını açıklamıştı.
Mahathir, 19 Ağustos'ta, PEJUANG'ın resmi kuruluşunun tamamlanması için Kuruluşlar Masasına başvuruda bulunmuştu.
- Mahathir'in Malezya Birleşik Yerli Partisinden ihracı
Mahathir Muhammed, 1946'da üye olduğu ve yer yer ayrılıp yeniden döndüğü ülkenin en köklü partisi Birleşik Malay Milli Örgütünden (UMNO) 2016'da temelli istifa ettiğini duyurmuş ve aynı yıl PPBM'yi kurarak partinin üst başkanı seçilmişti.
Partisinin dahil olduğu Umut İttifakı koalisyonuyla Mayıs 2018'deki genel seçimleri kazanarak ikinci kez başbakanlık koltuğuna oturan Mahathir, bu yıl 23 Şubat'ta yaşanan siyasi krizin ardından iktidar koalisyonunun dağılması üzerine 24 Şubat'ta başbakanlıktan ve parti üst başkanlığı görevinden istifa etmişti.
29 Şubat'ta PPBM'nin Başkanı ve eski İçişleri Bakanı Muhyiddin Yasin'in başbakanlığa atanması üzerine Mahathir, eski yol arkadaşına tepki göstererek partisinin üst başkanlığı için yeniden aday olma kararı almıştı.
Mahathir ve beraberindeki 5 milletvekili, 18 Mart'ta düzenlenen olağanüstü parlamento oturumunda, diğer PPBM milletvekilleriyle aynı grupta oturmadıkları gerekçesiyle partiden ihraç edilmişti.
İhraç kararının iptali için geçen ay parti yönetimine dava açan Mahathir, 5 Ağustos'ta davanın reddedilmesi üzerine yeni parti çalışmalarına başlamıştı.
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