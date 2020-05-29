Eski Malezya Başbakanı Mahathir, kurucusu olduğu partiden ihraç edildi

Parti yönetimi tarafından yapılan yazılı açıklamada, eski Başbakan Mahathir ve PPBM üyeleri Mukhriz Mahathir, eski Spor Bakanı Seyit Sadık, Amiruddin Hamza ve eski Eğitim Bakanı Maszlee Malik'in, 18 Mart'ta düzenlenen olağanüstü parlamento oturumunda diğer parti üyeleriyle oturmadıkları için disiplin kurulu kararıyla üyeliklerinin iptal edildiği bildirildi.
PPBM Yüksek Şura Üyesi Wan Seyful Wan Jan, kararın parti yöneticilerinin şahsi yargıları sonucu alınmadığını belirterek "Dünyada hiçbir siyasi parti, mecliste milletvekillerinin ayrı koltuklarda oturmasına müsaade etmez. Bu yüzden üyelikleri otomatik olarak feshedildi." dedi.
Mahathir ve onunla ihraç edilen dört siyasinin yayımladığı ortak açıklamada, parti yönetiminin ihraç kararının hukuksuz olduğu belirtilerek "Bu karar, parti genel başkanının (Başbakan Muhyiddin Yasin) baskıcı tavırlarının yansımasıdır. Genel Başkanın hiçbir sebep yokken bizi kovması, parti seçimleri öncesi liderliğini yaptığı hareketi yönetmekteki zorlukları ve bir Başbakan olarak istikrarının tehlikede olduğunu göstermektedir." ifadesi kullanıldı.
Mahathir Muhammed, bundan önce üyesi olduğu partisi Birleşik Malay Milli Örgütündeki (UMNO) yolsuzluk skandallarına tepki olarak 2016'da partiden istifa etmiş ve aynı yıl, beraberindeki birkaç isimle PPBM'yi kurmuştu.
Mahathir, 23 Şubat'ta başlayan ve başbakanlıktan istifasıyla sonuçlanan hükümet krizinin ardından parti liderliği görevinden istifa etmiş, haziranda yapılması planlanan kongre öncesinde bu görev için yeniden aday olmuştu.
Uzmanlara göre, parti yönetiminin ihraç kararının ardından Mahathir liderlik için yarışamayacak.
- Malezya'daki siyasi kriz ve hükümet değişimi
Malezya'da 23 Şubat'ta muhalefet partileri UMNO ve Malezya İslam Partisinin (PAS),Mahathir'in liderliğindeki iktidarı devirerek Ulusal İttifak adında yeni bir iktidar koalisyonu kurma çabası siyasi krize yol açmıştı.
Mahathir, UMNO'da yolsuzluğa bulaşan isimlerle çalışmak istemediği için ertesi gün başbakanlıktan istifa etmişti.
Malezyalı Birleşik Yerli Partisi (PPBM) Genel Başkanı Muhyiddin'in Ulusal İttifak projesini desteklemesi üzerine Mahathir, aynı gün parti liderliğinden de istifa kararı almıştı.
Ulusal İttifaka Mahathir'in yanaşmaması üzerine UMNO ve PAS, daha sonraki günlerde Muhyiddin'i başbakan adayı göstermişti. Bunun üzerine Malezya Kralı Sultan Abdullah Şah, 29 Şubat'ta başbakan olarak atadığı Muhyiddin'e hükümeti kurma görevi vermişti.
Mahathir, Muhyiddin'in ve Ulusal İttifakın mecliste çoğunluğu bulunmadığını öne sürerek parlamentonun güven oylaması için en kısa zamanda toplanmasını talep etmişti.
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