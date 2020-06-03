Eski Lesotho Başbakanı'nın eşi, cinayet suçlamasıyla gözaltına alındı

Ulusal basında çıkan haberlere göre, Maesaiah Thabane, bu sabah Lipolelo cinayeti suçlamasıyla gözaltına alarak mahkemeye sevk edildi.

Temyiz Mahkemesi, Maesaiah Thabane'ye tanınan kefalet hakkı prosedürünün doğru bir şekilde takip edilmediği gerekçesiyle kefaleti iptal etti.

Buna göre Maesaiah, tutuklu yargılanacak.

Maesaiah'ın kefalet başvurusu, 6 Haziran’da yeniden görüşülecek.

Başbakan Thomas Thabane'nin boşanma aşamasında olduğu eski eşi Lipolelo Thabane, 2017'de başkent Masure'deki evinin önünde ölü bulunmuştu.

Başbakan'ın cinayetten bir süre sonra evlendiği Maesaiah, 5 Şubat'ta Lipolelo’yu öldürmekle suçlanmış ve gözaltına alınmıştı.

Daha sonra mahkemece tutuklanan Maesaiah, kefaletle serbest bırakılmıştı.

-bashal