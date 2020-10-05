Eski kovana tesadüfen yerleşti... Hayatı değişti

AA

Balkan ülkesi Sırbistan'ın güneyindeki Rujiste köyünde yaşayan Danijela Petrovic, bahçesindeki eski bir kovana arıların yerleşmesiyle 14 yıl önce tesadüfen başladığı arıcılık sayesinde hem geçimini sağlıyor hem de çocuklarını okutuyor.

AA'nın haberine gçre Sırbistan'daki nadir kadın arıcılardan biri olan 47 yaşındaki Petrovic, doğup büyüdüğü evin bahçesinde bugün 70 arı kolonisi ile başarılı bir arıcı olma yolunda emin adımlarla ilerliyor.

Petrovic, aynı zamanda civardaki diğer insanları da onlara her yıl arı kovanları hediye ederek arıcılığa teşvik ediyor.

Petrovic, yaşadığı bölgede kadınların arıcılıkla uğraşmasının pek hoş karşılanmadığını belirterek, bu konuda birçok insanın önyargısını yıkıyor olmaktan ayrıca mutluluk duyduğunu söyledi.

Balı ve arıları çocukluğundan beri çok sevdiğini dile getiren Petrovic, "Emekli olduğumda bu işi yapmayı planlardım ancak hiç planladığım gibi olmadı. Evimizin bahçesinde babamın arkadaşına ait eski bir kovan vardı. 14 yıl önce arıların oraya yerleşmeye başladığını fark ettim. Bu konuda hiç bilgim olmadığından tecrübeli bir arıcı olan eski ilkokul öğretmenime danışıp yardım aldım" diye konuştu.

İLK TEMAS HİÇ KOLAY OLMADI

Arı kovanları ile ilk temasının hiç de kolay olmadığını anlatan Petrovic, eski ilkokul öğretmeninden edindiği bilgiler ışığında tek bir arı kovanı ile arıcılığa başladığını ifade etti.

Petrovic, arıların sayısı arttıkça kendini bu işte geliştirme fırsatı da bulduğunu belirterek, "Öğretmenim bana bu işin kadınlara uygun olmadığını söylemişti. Aradan birkaç yıl geçtikten sonra beni tebrik edip başta bana inanmadığı için özür diledi" dedi.

Arıcılıkta başarılı olabileceğine ilk başlarda ailesinin de inanmadığını aktaran Petrovic, artık eşinin ve çocuklarının da kendisine bu konuda yardımcı olduğunu söyledi.

HEDİYE İLE İNSANLARI DA ARICILIĞA TEŞVİK EDİYOR

Arıcılığın zorlu bir iş olduğunu anlatan Petrovic, "Ben bu işi severek yapıyorum. Bu işi yaparken birçok şeyden feragat etmek zorunda kalsam da şikayetçi değilim" dedi.

Petrovic, arıcılığın disiplin gerektiren bir iş olduğuna işaret ederek, "İlaçlamalarını, beslemelerini, tüm ihtiyaçlarını vaktinde karşılamalısınız. Ancak böyle yaparsanız gelir elde edebilirsiniz" diye konuştu.

Arıcılıktan elde ettiği gelirle çocuklarının tüm eğitim masraflarını da karşıladığını anlatan Petrovic, "Ayrıca her yıl birine kovan hediye edip onu da arıcılığa teşvik ediyorum. Bir arkadaşım kendisine verdiğim tek kovanla başladığı arıcılığa şimdi 7 kovanla devam ediyor. Onda kendimi gördükçe mutlu oluyorum" ifadelerini kullandı.

Resmi kayıtlara göre, Sırbistan'da 1 milyona yakın arı kovanı ve 15 bin arıcı bulunuyor. Ancak bu rakamların çok daha yüksek olduğu tahmin ediliyor.