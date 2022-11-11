Eski Korgeneral Metin İyidil davasında karar

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sanıkları eski Eğitim ve Doktrin Komutanlığı (EDOK) Muhabere ve Muharebe Eğitim Destek Komutanı Korgeneral Metin İyidil ile eski EDOK Kurmay Başkanı Tümgeneral Hamza Koçyiğit'in yargılandığı davada hüküm açıklandı.
Yargıtay'ın ikinci kez bozma kararının ardından Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya, tutuklu sanıklardan İyidil salonda hazır bulunurken, Koçyiğit ise bulunduğu cezaevinden ses ve görüntü bilişim sistemi (SEGBİS) ile katıldı.
Mahkeme Başkanı, esasa ilişkin savunmaların tamamlandığını belirterek, sanıkların son sözlerini alacağını açıkladı.
Söz verilen sanık İyidil, 6 yılı aşkın sürerdir tutuklu yargılandığını belirterek, mahkemeden adil ve vicdani bir karar vermesini talep etti. İyidil, hakkındaki suçlamaların hukuki bir temele dayanmadığını savunarak, "44 yıldır şerefle taşıdığım üniformama halel getirecek hiçbir davranışım olmamıştır. Sorumluluk duygusu ölümden ağır bir duygudur. O gece sorumluluk alanımda darbecilere karşı ilk emri veren benim." diye konuştu.
Tutuklu sanık Koçyiğit de yargılama sonunda suçsuz olduğunun ortaya çıktığına inandığını dile getirerek, beraatini istedi.
Avukat beyanlarının ardından kararını açıklayan mahkeme, sanık İyidil'e "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım" suçundan 15 yıl 10 ay hapis cezası verdi. Mahkeme, sanık Koçyiğit'i aynı suçtan 13 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırarak, sanıkların tutukluluk halinin devamına hükmetti.
DAVANIN GEÇMİŞİ
Darbe girişiminden sonra İyidil ve Koçyiğit ile eski Harekat Eğitim ve Öğretim Daire Başkanı Tuğgeneral Lütfi İhsan Yanıkoğlu, eski EDOK Okullar Komutanı Korgeneral Abdullah Barutcu, eski Muharebe Geliştirme Başkanı Tuğgeneral Mehmet Topçu ve Binbaşı Ersal Duman hakkında dava açıldı.
Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesince 27 Nisan 2018'deki karar duruşmasında, sanıklar İyidil, Koçyiğit ve Yanıkoğlu, "anayasal düzeni ihlale teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
Sanıklar Barutcu, Topçu ve Duman ise atılı suçlardan beraat etti.
Kanun yolu incelemesi yapan Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 20. Ceza Dairesi, İyidil'in beraatine karar verdi. Daire, diğer sanıklara ilişkin hükümleri ise hukuka uygun buldu.
Tahliye edilen İyidil, savcılığın itirazı üzerine yeniden tutuklandı.
Temyiz incelemesini yapan Yargıtay 3. Ceza Dairesi, istinaf mahkemesinin duruşma açmadan karar verilmesi nedeniyle İyidil hakkındaki beraat kararını kaldırdı.
Kararda ayrıca İyidil'in eylemlerinin "anayasal düzeni ihlale teşebbüs suçuna yardım" kapsamında olduğu ifade edildi.
Ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırılan Koçyiğit ile beraatine hükmedilen Barutcu hakkındaki kararı da bozan daire, diğer 3 sanık yönünden kararları onadı.
Bunun üzerine İyidil, Koçyiğit ve Barutcu, yeniden Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı.
Bozma kararının ardından dosyayı 2 Şubat 2021'de ikinci kez karara bağlayan Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi, bu kez 3 sanığı, aynı suçtan 12 yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırdı.
Bu kararı da temyiz eden Yargıtay 3. Ceza Dairesi, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım" suçundan sanık Barutcu'ya verilen 12 yıl 6 ay hapis cezasını onadı.
Daire, İyidil ve Koçyiğit'e alt sınırdan ceza verildiği gerekçesiyle dosyayı ikinci kez bozarak, iki sanık yönünden Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesine gönderdi.
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