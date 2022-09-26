Eski komşunun satırlı cinayetinde tutuklama

İstanbul'da, husumetli olduğu eski komşusu Cemal Kılıç'ı (40) çalıştığı fırında satırla öldüren Necat Denli (32) tutuklandı.

Bakırköy ilçesi Şenlikköy Mahallesi'nde 23 Eylül Cuma günü saat 04.00 sıralarında Cemal Kılıç, fırında çalıştığı sırada yanına gelen husumetli olduğu eski komşusu Necat Denli tarafından satırla öldürüldü.

Olay sonrası çalıştığı işyerinde gözaltına alınan Necat Denli emniyetteki işlemlerinin ardından Bakırköy Adalet Sarayına sevk edildi. Şüpheli cumhuriyet savcısına ifade verdikten sonra tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Mahkeme, şüphelinin "Kasten öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verdi.