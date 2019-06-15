Eski komando kayak maratonunda kopan ayak parmağını bara bağışladı

Nick Griffiths isimli eski bir komando, kayak maratonunda kopan ayak parmağını, 46 yıldır müşterilerine ayak parmaklı kokteyl servis eden bir otele bağışladı.

İngiliz vatandaşı olan Griffiths'in geçen yıl Kanada'da katıldığı kayak maratonunda soğuk ısırması sonucu ayak başparmağı kesilmişti.

Kanada'nın Dawson City'deki kentindeki Downtown Hotel'den yapılan yazılı açıklamada, mumyaladıktan sonra kullanılacak parmağın "geleneklerinin sürdürülmesine" yardımcı olacağı belirtildi.

Otel yönetimi, Nick Griffiths adlı eski deniz piyadesini, bu yaz kendi parmağıyla yapılacak kokteyli denemesi için Kanada'ya davet etti.

Griffiths, parmağını dondurucu soğuklarda yapılan ve aşırı bir dayanaklılık testi olarak görülen 2018 Yukon Arctic Ultra yarışlarında kaybetmişti. Griffiths, soğuk ısırması sonucu yarıştan çekilmek zorunda kalmıştı.

Günler süren Yukon kayak maratonu 160, 320 ve 692 kilometrelik etaplarda yapılıyor.

Maratondan sonra tedavi için İngiltere'ye dönen Griffiths'in sol ayak başparmağı kesilmiş ve parmak alkollü bir solüsyonda korunmuştu.

86 bin parmaklı kokteyl satıldı

Downtown Hotel'in şimdiye kadar müşterilerine 86 bin adet parmaklı kokteyl sattığı belirtiliyor.

Otelin genel müdürü Adam Gerle, bir kaptanın terk edilmiş bir tekne kabininde bulduğu kopmuş parmakla başlayan geleneği bugün dört-beş parmakla devam ettirdiklerini, viskiyle servis edilen kokteylde parmağın, dudağa değdirilmesi gerektiğini söyledi.

Daha önce de bazı müşterilerinin kendilerine kesik parmak bağışladığını belirten Gerle, "Ancak sadece Griffiths'in parmağı kullanılabilecek durumda" dedi.

Parmağın kokteyllere konulmadan önce altı hafta süreyle kaya tuzunda bekletileceği belirtiliyor.