DHA

Çorum'da, eski eşi Battal Alkan'ı (36) tabancayla vurarak öldüren İlknur Aydoğan (35), aynı silahla yaşamına son verdi. Olay, saat 03.30 sıralarında Kale Mahallesi Aydın Evler 2'nci Sokak'ta meydana geldi. İlknur Aydoğan görüşmek için eski eşi Battal Alkan'ın evine gitti. Burada taraflar arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

ESKİ EŞİNİ ÖLDÜRÜP, İLK EŞİNİ ARADI Tartışma sırasında İlknur Aydoğan, tabanca ile Battal Alkan'ı vurarak öldürdü. Aydoğan ardından telefonla ilk eşi F.B.'yi arayıp, Battal Alkan'ı öldürdüğünü söyledi.

BAŞLARINDAN VURULMUŞ HALDE BULUNDULAR F.B.'nin ihbarı üzerine eve polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kapı açılmayınca itfaiye merdiveni ile balkondan eve giren ekipler, Battal Alkan ile İlknur Aydoğan'ın başlarından vurulmuş cansız bedenleriyle karşılaştı. İlknur Aydoğan ile Battal Alkan'ın cansız bedenleri, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.