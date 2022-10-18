Eski kocasından şok suçlamalar canlı yayında geldi!

Anne Turcen ve Baba Halil, kızlarının ölümünde gelinleri Nazlı’yı suçlarken canlı yayına katılan eski kocadan şok suçlamalar geldi.

Emrah, Nazlı’nın yemeklerine ilaç koyduktan sonra uyuduğunu ve o esnada altınlarını alarak kaçtığını iddia etti. Tüm bu iddialar üzerine Teyze Gülümser, eski koca Emrah’a “Nazlı’yı kıskandığın için Gamze’yi öldürmüş olabilir misin?” sorusuyla ağızları açık bıraktı.

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