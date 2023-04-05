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Eski kocası "Seni balkondan atarım" dedi! Genç kadın bıçakladı!

Mersin'de, boşandıktan sonra barışıp birlikte yaşamaya başlayan 31 yaşındaki A.S. ile eski kocası S.D. arasında tartışma çıktı. Darp edildikten sonra eşi S.D.'nin kendisini balkondan atmakla tehdit ettiği A.S. bıçakla eşini ağır yaraladı. Genç kadın gözaltına alınıp tutuklandı

Giriş: 05.04.2023 - 08:12 | Güncelleme: ABONE OL
Eski kocası
AA

Mersin'in Erdemli ilçesi merkez Mahallesi'nde S.D. (33) ile boşandıktan sonra yeniden birlikte yaşamaya başladığı eski eşi A.S. (31) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

ESKİ KOCASINI BIÇAKLADI

AA'da yer alan habere göre tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada A.S, bıçakla eski eşini yaraladı. Sesleri duyan çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

KADIN GÖZALTINA ALINDI

Yaralanan S.D, ambulansla Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı, A.S. ise gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.S, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

"BALKONDAN ATARIM" TEHDİDİ

Şüphelinin ifadesinde, eski eşinin kendisini darp ettiğini, sonrasında da balkondan aşağıya atmakla tehdit ettiğini söylediği öğrenildi.

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