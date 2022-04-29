Eski koca katliamı! Otomobilde kurşun yağdırdı

Muğla'da katliam gibi olay! Eski eşi ve sevgilisini otomobil içinde öldürdü... - Haberler

İHA

Muğla'nın Yatağan ilçesinde Özay K., eski karısı Sevim Yılmaz ile sevgilisi olduğu iddia edilen Özgür Dağ'ı öldürerek kayıplara karıştı.

Olay, Yatağan-Bozdoğan karayolu üzerinde sabah saatlerinde meydana geldi. İHA'nın haberine göre, Mesken Mahallesi'nde karayolu üzerinde park halindeki otomobilin çevresinden silah sesleri geldiğini duyanlar vatandaşlar durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ve jandarma ekipleri, 34 GB 6384 plakalı araç içerisinde Sevim Yılmaz (35) isimli kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Yılmaz ile birlikte aynı araçta ağır yaralı olarak bulunan Özgür Dağ (25) ise, ambulansla kaldırıldığı Yatağan Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Özgür Dağ, hastanede hayatını kaybetti.

Eski eşi Sevim Yılmaz'ı ve sevgilisi olduğu iddia edilen genci öldürdüğü tespit edilen Özay K. isimli şahsın yakalanması için geniş çaplı arama başlatıldı.