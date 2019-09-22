İzmir'in Tire ilçesinde Günay A. (43),barışmak istediği eski eşi hemşire Fatma Tüfenkçi'yi (39),30 yerinden bıçakladı. Tüfenkçi hastaneye kaldırılırken, kaçan Alkan polis ekiplerince yakalanıp gözaltına alındı.

Olay, saat 12.00 sıralarında Adnan Menderes Mahallesi, Çobanyıldızı Sokak'ta meydana geldi. Tire Devlet Hastanesi Yeni Doğan Ünitesi'nde çalışan ve mesaisi biten hemşire Fatma Tüfenkçi evine dönerken, bir süre önce boşandığı Günay A. tarafından önü kesildi. Günay A., iddiaya göre iki çocuğunun annesi olan Tüfenkçi'den kendisine dönmesini istedi.

Tüfenkçi, eski eşine olumsuz yanıt verince ikili arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Günay A. cebinden çıkardığı bıçakla Tüfenkçi'yi karnından çok sayıda bıçak darbesiyle yaraladı. Tüfenkçi kanlar içinde birkaç metre yürüdükten sonra yere yığılırken, Günay A. olay yerinden kaçtı.

BİR SAAT ÖNCE AYRILMIŞTI, AĞIR YARALI OLARAK DÖNDÜ

Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Tüfenkçi, görevini tamamlayıp çıktığı hastaneye yaklaşık bir saat sonra tekrar ağır yaralı şekilde getirilerek, tedaviye alındı. Vücudunda yaklaşık 30 bıçak yarası bulunan ve durumu ağır olan Tüfenkçi, Konak ilçesindeki Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Fatma hemşire kendisine tıbbi müdahalede bulunulurken çocuklarıyla telefonla görüşmek istedi. Çektiği onca acıya rağmen çocuklarına "Merak etmeyin iyiyim" diyen Fatma hemşirenin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi. Fatma T.'nin bir süre önce yakınlarıyla sohbet ederken, "Eski eşime, tekrar bir araya gelemeyeceğimizi anlattım o da kabullendi" dediği öğrenildi.

Soruşturma başlatan polis, olayın ardından kaçan Günay A.'yı kısa sürede suç aleti bıçakla yakalayıp, gözaltına aldı. Cani koca emniyetteki işlemlerinin ardından Tire Adliyesi'ne gönderildi. Günay A., "Eşinizi niye bıçakladınız?" sorusuna “Çok sevdiğim için” yanıtını verdi.