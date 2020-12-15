Eski kız arkadaşını öldürmeye teşebbüs eden sanık için 11 yıla kadar hapis istendi

AA

Bakırköy 20. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanık Ümit Masat katılmazken, müşteki Necla Kenar ve tarafların avukatları hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında, olay tarihi 24 Nisan 2019'da müşteki Necla Kenar’ın evinin önünde sanık Ümit Masat ile karşılaştığı, sanığın bu sırada müştekiye hakaret ettiği, sonrasında elindeki bıçak ile müştekiye vurarak yaraladığı anlatıldı.

Müşteki Kenar ve sanık Masat’ın arasında husumet bulunduğu aktarılan mütalaada, sanığın eyleminin "kasten öldürmeye teşebbüs" aşamasında kaldığı kaydedildi.

Müştekinin beyanında karşılıklı hakaretlerde bulunduklarını beyan etmesi ve ilk haksız hareketin kimden kaynaklandığının tespit edilemediği anlatılan mütalaada, sanığın haksız tahrik hükmünden faydalanması gerektiği değerlendirildi.

Mütalaada, sanık Ümit Masat'ın "haksız tahrik altında kasten öldürmeye teşebbüs etme" suçundan 5 yıl 3 aydan 11 yıl 3 aya kadar hapis cezasına çarptırılması istendi.

Duruşmada söz verilen sanık avukatı, dosyaya yeni atandığını ifade ederek, mütalaaya karşı beyanda bulunmak için süre istedi.

Müşteki avukatı da müvekkilinin her ne kadar daha önce şikayetinden vazgeçmişse de sanık tarafından halen tehdit edildiğini, bu yüzden şikayetçi olduklarını söyledi.

Mahkeme heyeti, mütalaaya karşı beyanda bulunmak için taraflara süre vererek, duruşmayı erteledi.

- Davanın geçmişi

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Ümit Masat'ın 15 Mart, 22 Mart 23 Nisan ve 24 Nisan 2019'da daha önce birlikte yaşadığı müşteki Necla Kenar'ı bir çok kez öldürmekle tehdit ve küfür ettiği, en son olay tarihi olan 24 Nisan'da sanığın elinde bulunan ve ele geçirilemeyen bıçak ile müştekiyi yaraladığı anlatıldı.

İddianamede, sanık Ümit Masat'ın "yaralama", "tehdit" ve "hakaret" suçlarından 1 yıl 5 aydan 8 yıl 6 aya kadar hapis cezasına çarptırılması istendi.

Davanın duruşması Küçükçekmece 9. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

Mahkeme, her ne kadar müştekinin hayati tehlike geçirmediği raporu olsa da, sanığın olay esnasında alkollü olduğu iddiası, mağdurdaki yaralanma bölgeleri ve sayısı itibarıyla bıçak darbelerinin çok sayıda olması nedeniyle sanığın eyleminin öldürme kastı ile gerçekleştirip, gerçekleştirmediği hususunun tartışılıp eylemin öldürmeye teşebbüs niteliğinde olup olmadığının değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Eylemin bu hali itibarıyla delillerin tartışılması ve takdiri için ağır ceza mahkemesinin görev alanında bulunduğuna hükmeden mahkeme, davayı görevsizlikle Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilmesine hükmetti.