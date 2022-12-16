DHA

Kayseri'de, mezarlıkta eski kız arkadaşı G.O.'yu (15) bıçakla yaralayan B.A.'ya (15) verilen yaş ve tahrik indirimli hapis cezası kararına Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı itiraz etti. Olay, 23 Mayıs sabahı Germir Mahallesi'nde meydana geldi. B.A. ile mezarlıkta buluşan eski kız arkadaşı G.O. arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Kavga şırasında B.A., cebinden çıkardığı bıçakla G.O.'yu boğazından bıçakladı, kendisini ise ayağından yaraladı. Tedavisinin ardından, G.O. taburcu edilirken B.A. ise gözaltına alınıp tutuklandı.

MÜEBBET HAPİS CEZASI İSTEMİYLE DAVA AÇILDI B.A. hakkında Kayseri 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. Davanın karar duruşmasında tutuklu sanık B.A., "Çocuğu kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

YAŞ VE TAHRİK İNDİRİMİ UYGULANDI Ardından eylemin teşebbüs aşamasında kalması nedeniyle cezası 18 yıla, "tahrik' indirimi ile de 13 yıla indirildi. "Yaş indirimi" de uygulayan mahkeme, sanığı 9 yıl hapis cezasına çarptırıp, tutukluluk halinin devamına hükmetti.

BAKANLIK AVUKATI KARARA İTİRAZ ETTİ Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatları ise karara itiraz ederek, dosyayı Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi'ne taşıdı. İtiraz dilekçesinde, sanığa 'tahrik' indiriminin uygulanmaması gerektiği belirtildi. MEZARLIKTA ESKİ KIZ ARKADAŞINI BIÇAKLAYAN ÇOCUĞUN CEZASI BELLİ OLDU