Eski kız arkadaşını bıçaklayan çocuğa istenen ceza belli oldu

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibince Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan G.O., tedavisinin ardından taburcu edildi, B.A. da iyileştikten sonra "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Olay, 20 Mayıs Cuma günü sabah saatlerinde Melikgazi ilçesi Germir Mahallesi'ndeki mezarlıkta meydana geldi. B.A. ile mezarlıkta buluşan eski kız arkadaşı G.O. arasında tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. B.A., cebinden çıkardığı bıçakla G.O.'yu boğazından bıçakladı, kendisini ise ayağından yaraladı.

SANIK ÇOCUĞUN İFADESİNE YER VERİLDİ

İddianamede ifadesine de yer verilen B.A., "G.O. ile ocak ayı gibi sevgili olduk. Şubat ayında ayrıldık. Bu süreçte okulumu değiştirdim. O da benimle aynı okula geçti. Bu arada başka kız arkadaşım oldu. G.O. okulda halen kendisiyle görüştüğüme dair söylentiler çıkardı. Bu da yeni kız arkadaşımı rahatsız etti. Tekrar eski okuluma geçtim. Hakkımda çıkan söylentileri konuşmak için G.O.'yu çağırdım. Aslında mezarlığın yanındaki marketin oradaki parkta konuşmak istemiştim fakat yakın arkadaşlarımın da G.O. ile buluştuğumu görmelerini istemedim. Bundan dolayı mezarlığın üst kısmında buluşmayı teklif ettim" dedi.