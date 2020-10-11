Eski karısı ve onun kayınvalidesini bıçakladı

AA

Osmaniye'de C.Ö. (36),evine gidip tartıştığı eski karısı ve onun kayınvalidesini bıçakla yaraladı.

AA'nın haberine göre, C.Ö., Yeşilyurt Mahallesi'ndeki evine geldiği eski karısı L.U. (34) ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine C.Ö, L.U. ve kadının şimdiki kayınvalidesi E.K.'yi (50) bıçakla yaraladı.

Ambulansla Osmaniye Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan L.U'nun durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kaçan C.Ö. ise polis ekiplerince yakalandı.