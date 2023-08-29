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        Haberler Gündem Güncel Eski Karabük Valisi'nin oğluna 2 yıl 11 ay hapis

        Dönemin Karabük Valisi'nin oğluna, 2 kişinin öldüğü kazada 2 yıl 11 ay hapis

        Karabük'te, geçen yıl iki otomobilin kavşakta çarpıştığı, Salih (71) ve Behiye Portakal (69) çiftinin öldüğü kazada, tutuksuz yargılanan dönemin Karabük Valisi Fuat Gürel'in oğlu Ali Emre Gürel (21), 'Taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan, 2 yıl 11 ay hapis cezasına çarptırıldı. Kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıkarken, ölen çiftin oğlu Erdem Portakal'a icra dairesinden Ali Emre Gürel'in otomobilinde meydana gelen 174 bin 258 TL'lik hasarın ödeme emri gönderildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.08.2023 - 14:22 Güncelleme: 29.08.2023 - 14:23
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        Eski Karabük Valisi'nin oğluna 2 yıl 11 ay hapis
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        Kaza, geçen yıl 30 Haziran'da Bulak Kavşağı'nda meydana geldi. Dönemin Karabük Valisi Fuat Gürel'in oğlu Ali Emre Gürel'in kullandığı otomobil, Safranbolu yönüne giderken kavşaktan yola çıkan Salih Portakal yönetimindeki otomobile çarptı.

        DHA'da yer alan habere göre kazada Salih Portakal ile eşi Behiye Portakal yaşamını yitirdi, Ali Emre Gürel ve yanındaki Bedirhan Erdoğan (20) yaralandı.

        37 GÜN TUTUKLU KALDI

        Tedavisinin ardından taburcu olduktan sonra gözaltına alınan Ali Emre Gürel, tutuklandı. Ancak Gürel, avukatının itirazıyla 37 gün sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Gürel hakkında 'Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçlamasıyla 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Kazanın ardından hazırlanan bilirkişi raporunda Salih Portakal'ın geçiş üstünlüğünü ihlal ettiği gerekçesiyle 8/6 oranla, Ali Emre Gürel'in ise hızının saatte 127 kilometre olması nedeniyle, hız sınırını ihlal ettiği gerekçesiyle 8/2 oranla kusurlu olduğu tespit edildi. Dava sürerken Karabük Valisi Fuat Gürel, son Valiler Kararnamesi ile mülkiye başmüfettişliğine atandı.

        İNDİRİMLİ HAPİS CEZASI

        Davanın karar duruşmasında Ali Emre Gürel, 'Taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan, suçun işleniş biçimi, meydana gelen zararın ağırlığı ve sanığın kusur oranı göz önüne alınarak, 3 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, sanığın geçmişi, fiilden sonraki ve yargılama sürecindeki davranışları ve cezanın sanığın geleceği üzerindeki olası etkileri gibi hususlar dikkate alınarak, cezasını 2 yıl 11 aya düşürdü. Mahkeme, Gürel´in hakkında adli kontrol uygulamasının da kaldırılmasına hükmetti.

        KAZA GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

        Bu arada, dava sonuçlandıktan sonra da kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, Ali Emre Gürel'in kullandığı otomobilin ana yolda ilerlediği sırada, kavşaktan çıkan Salih Portakal idaresindeki otomobile çarptığı anlar yer aldı.

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        ÖLEN ÇİFTİN OĞLUNA ÖDEME EMRİ

        Kazada ölen Salih-Behiye Portakal'ın oğlu Erdem Portakal'a, babasının kazada 8/6 oranla kusurlu sayılması nedeniyle, Ali Emre Gürel'in otomobilinde meydana gelen 174 bin 258 TL'lik hasar için ödeme emri geldi. Kastamonu İcra Dairesi'nden gelen ödeme emrinde, hayatını kaybeden Salih Portakal'ın yasal mirasçısı olması sebebiyle Erdem Portakal'ın ödeme yapması gerektiği belirtildi. İcra dairesinden gelen yazıda ödemenin yapılmaması halinde 7 gün içinde icra işlemlerine başlanacağı belirtildi.

        "KARARA İTİRAZ ETTİK"

        Anne ve babasının ölümünün ardından ikinci kez sarsıldıklarını belirten Erdem Portakal, "Biz halen olayın üzüntüsünü ve şokunu yaşarken bir de bu ödeme emriyle karşılaştık. Yerel mahkeme sonuçlandı. Ancak yasal süreç halen devam ediyor. Ankara İstinaf Mahkemesi'ne yerel mahkemenin kararına itiraz ettik. Yasal süreç devam ederken, karşı tarafın bizden ödeme talep etmesi yasal değil, bunu ahlaki de bulmuyoruz. Biz aile olarak, yasal mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz" dedi.

        Portakal, davanın sonuçlanmasının ardından kazanın görüntülerinin ortaya çıktığını, görüntülerde aracın hızının dosyada belirtilenden daha fazla olduğunu öne sürdü.

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