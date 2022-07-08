Eski Japonya Başbakanı Şinzo Abe vuruldu, yere yığıldı

Eski Japonya Başbakanı Şinzo Abe, Nara kentindeki bir etkinlikte vurulduktan sonra yere yığıldı.

NHK televizyonu sırtından vurulan Abe'nin konuşmasının ortasında yığıldığını ve kanaması varmış gibi göründüğünü duyurdu. Saldırganın da gözaltında olduğu bildirildi.

Eski Tokyo Valisi Yoiçi Masuoze Twitter mesajında Abe'de ani kalp durması olduğunu söyledi.

Bu tanımlama, Japonya'da ölümün resmen teyit edilmesinden önce kullanılıyor.

Japonya'nın en uzun süre hizmet veren başbakanı olan Abe, 2020'de sağlık sorunları nedeniyle görevi bırakmıştı. Daha sonra bağırsaklarında bir rahatsızlık olduğunu açıklamıştı.

Abe'nin yerine görevi partideki yakın dostu Yosişide Suga almış daha sonra Fumio Kişida başbakan olmuştu.