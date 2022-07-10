Eski Japonya Başbakanı Abe suikastına ilişkin yeni detaylar

Japan Times'ın haberine göre, katil Tetsuya Yamagami polislere 'birden fazla silah yaptığını' söyledi.

Yetkililer, Yamagami'nin Nara kentindeki evini aradı ve görünüşte ev yapımı silaha benzer silahlara el koydu. Kaynaklara göre Yamagami, annesinin dini bir organizasyona "büyük bir bağış" yaptığını ve iflas ettiğini, Abe'nin de bağlantılı olduğuna inandığı gruba karşı kin beslediğini söyledi.

Yamagami, başlangıçta grubun yöneticisine saldırmak niyetindeyde olduğunu ancak sonradan bunun yerine Abe'yi hedef almaya karar verdiğini ifade etti.

Yamagami'nin saldırının etkisini artırma amacıyla öncelikli olarak bomba yapmaya karar verdiği ancak sonradan ev yapımı silah kullanmayı tercih ettiği ifade edildi. Bombayı neden tercih etmediği ve evde yapılan araştırmada neler bulunduğu ise henü açıklanmadı.

Görsel: Associated Press

ÖLÜM NEDENİ KESİNLEŞTİ

Saldırının ardından yapılan detaylı incelemelerde Abe'nin kesin ölüm nedeni de resmiyet kazandı. Japonya polisi, otopsi sonuçlarına göre Abe'nin köprücük kemiğinin altındaki atardamara zarar veren kurşun nedeniyle kan kaybı sonucu yaşamını yitirdiğinin tespit edildiğini duyurdu.

Saldırının öldürme niyetiyle yakın mesafeden gerçekleştirildiğini göz önünde bulunduran emniyet güçlerinin, eylemin "iyi planlanmış" olduğu ihtimali üzerine yoğunlaştığı öğrenildi. Ayrıca saldırıda kullanılan el yapımı silahın 40 santimetre namlu uzunluğunda olduğu kaydedildi.

İHMAL ŞÜPHESİ

Amatör kameralara da yansıyan görüntülerin ardından gündeme gelen "güvenlik zafiyeti" iddiaları Japonya Ulusal Polis Teşkilatı'nı (NPA) harekete geçirdi.

Abe suikastinde koruma polislerinin ihmalinin bulunup bulunmadığını belirlemek üzere soruşturma başlatılacağı açıklandı.

* Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.