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        Haberler Gündem Güncel Eski İYİ Partili vekil Ahmet Çelik'i bıçaklayan kardeşi tutuklandı! - Son dakika haberi

        Bahçelievler'de eski İYİ Parti milletvekiline bıçakla saldıran şüpheli tutuklandı

        Eski İYİ Parti milletvekili Ahmet Çelik'i bıçakla ağır yaralayan kardeşi Kemal Çelik, "kasten yaralama" suçundan tutuklandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.03.2024 - 16:18 Güncelleme: 13.03.2024 - 16:18
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        Eski İYİ Partili vekili bıçaklayan kardeşi tutuklandı!
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        Bahçelievler'de eski İYİ Parti milletvekili Ahmet Çelik’i bıçakla yaralayan kardeşi Kemal Çelik 'Kasten yaralama' suçundan tutuklandı.

        DHA'nın haberine göre olay, dün saat 11.00 sıralarında meydana geldi. İYİ Parti 27. dönem milletvekili Ahmet Çelik, kendisine ait Bahçelievler’deki ofiste kardeşi Kemal Çelik ile tartıştı.

        Eski İYİ Parti milletvekili Ahmet Çelik
        Eski İYİ Parti milletvekili Ahmet Çelik

        Tartışma sırasında Kemal Çelik, 67 yaşındaki ağabeyi Ahmet Çelik’i göğsünden bıçakladı. Ahmet Çelik olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim Araştırma Hastanesine sevk edildi. Burada polise ifade veren Çelik, kendisini öz kardeşi Kemal Çelik’in bıçakladığını söylemişti.

        TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

        Olay sonrasında gözaltına alınan Kemal Çelik emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Bakırköy adliyesine getirildi. Savcılık ifadesinin ardından hakimliğe sevk edilen şüpheli Çelik 'Kasten yaralama' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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        #ahmet çelik
        #son dakika
        #Kemal Çelik
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