Eski İtalyan Büyükelçi Marsili, 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin değerlendirmelerde bulundu

AA

2004-2010 döneminde İtalya'nın Ankara Büyükelçisi olarak görev yapan ve Türkiye’yi yakından tanıyan Marsili, 15 Temmuz darbe girişimine yönelik AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Darbe girişimini ilk haber aldığı sırada eşiyle Baltık ülkeleri turunda tatilde olduğunu anlatan Marsili, "Estonya’da yaz tatilindeydik ve Baltık ülkelerini ziyaret ediyorduk. Karımın kız kardeşi, darbe girişimi olduğunu söyledi ama net bir bilgi veremedi. Çünkü o an kimse pek neyin ne olduğunun farkında değildi." dedi.

Marsili, uzun süre boyunca arkadaşları ve Ankara’daki İtalyan Büyükelçiliği üstünden bilgi almaya çalıştıklarını dile getirerek, "Bu çok uzun zaman aldı. Gün sonunda ne olduğunu anlayabilmiştik. Gün biterken içinde bulunduğumuz kötü durumun sona erdiğini ve hükümetin de durumu tekrar kontrol altına almak istediğini öğrenince rahatladım." ifadesini kullandı.

FETÖ ile bir diğer terör örgütü PKK arasında farklılıklar olduğunu anlatan Marsili, şöyle devam etti:

"Onlar hakkında bilgi sahibiydim, kimdirler, nerededirler az çok bilirdim. FETÖ’de ise durum biraz farklıydı. Onlar nispeten daha gizli saklı bir örgüt idi. Her yere nüfuz etmiş bir ağ idi. Pek çok unsurunun bürokrasiye, yargıya, inşaat gibi sektörlere sızdığını biliyorduk ama ben orduya da bu kadar sızdıklarını bilmiyordum. Belli ki öyleymiş. FETÖ’nün dışarıyla bağlantısına dair de makaleler okumuştum, bilgim vardı. Darbeye kalkışmış olmaları şaşırtıcıydı, özellikle de 2016’da. Böyle bir dramatik durumun gelişeceği bir dönem değildi."

- "Önemli bir çağrı olduğunu düşünüyorum"

Marsili, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın halka o akşam, FaceTime üzerinden yaptığı, darbeye karşı sokağa çıkma çağrısıyla ilgili şunları söyledi:

"Önemli bir çağrı olduğunu düşünüyorum. Darbe girişimine dahil olan ordu mensuplarını ve yaptıklarını durdurmaya yönelik en iyi yollardan biriydi. Ben, bütün ordunun bu işin arkasında olmadığını anladığımda rahatladım. Sadece ordu içinde bir gruptu. Mesela bu haliyle 1980'deki darbeden farklıydı. O zaman bütün ordu darbede hep birlikte hareket etmişti. İnsanlara çağrıda bulunmak, onlara demokrasinin önemini, milli iradeyi hatırlatmak, bence insanları dışarı gönderip bu isyancıları durdurmada çok yardımcı oldu."

- "Avrupa, tepki göstermede ağır kaldı"

Avrupa Birliği'nin (AB) ve Avrupa ülkelerinin 15 Temmuz 2016'dan sonra Türkiye'yi ziyaret ya da dayanışma mesajı açıklamakta geç kalıp kalmadığıyla ilgili Marsili, şunları kaydetti:

"Avrupa'nın bu konuya topyekun yaklaşımı belki biraz yavaş oldu. Tepkileri hızlı değildi. Ben kendi kendime neden diye sordum? Ana sebep şu olabilir; Türkiye'yi iyi bilmiyorsanız, FETÖ dışarıda bilindik bir organizasyon değildi. Avrupa'da pek çok insan bilmiyordu. PKK örneğinde olduğu gibi. PKK, Avrupa'da neden biliniyor? Çünkü çok tartışıldı yıllarca, kimse PKK'nın ne olduğunu inkar edemez. Bazen onu da inkar ediyorlar ama edemezler çünkü biliniyor. FETÖ, farklı bir durum. FETÖ hakkında kimse bir şey bilmiyordu. Ama yine de Avrupa daha hızlı tepki gösterebilirdi."