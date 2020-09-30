Eski istihbaratçı Enver Altaylı hakkındaki FETÖ davası

Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanıklar Metin Can Yılmaz ve Mehmet Barıner hazır edilirken Altaylı ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Tutuksuz yargılanan diğer sanık, duruşmaya gelmedi.
"Silahlı terör örgütü yöneticisi" ve "siyasal veya askeri casuslukla" suçlanan Altaylı, önceki celse başladığı savunmasını tamamladı.
Kardeşinin FETÖ ile irtibatlı olduğuna ilişkin ihbarın dava dosyasına eklendiğini belirten Altaylı, bu durumun yargılandığı davayla ilgisinin olmadığını söyledi.
Tutuklandığı günden beri aile bireyleriyle ilgili asılsız ihbarların yapıldığını öne süren Altaylı, geçmişte ülkeye yaptığı hizmetlerin birileri tarafından hazmedilemediği için tutuklandığını iddia ederek, "Örgüt yöneticiliği ve casusluk suçlarını işlediğime dair iddianamede somut bir tespit ve delil yoktur." dedi.
Altaylı, yaklaşık 3 senedir haksız yere tutuklu olduğunu savunarak tahliye talebinde bulundu.
Savunamsının ardından çapraz sorgusuna geçilen Altaylı, sağlık sorunlarını gerekçe göstererek mahkeme heyetinin iddianamedeki tespitlere ilişkin sorularına cevap vermedi.
Sanık ve avukatları ile duruşma savcısını talebini alan mahkeme ara kararını açıkladı. Sanıkların tutukluluk hallerinin devamını kararlaştıran mahkeme, duruşmayı 30 Ekim'e erteledi.
- İddianame
İddianamede sanıklardan Mehmet Barıner'in FETÖ mensubu olduğu, örgütsel faaliyetlerini görev yaptığı dönemde de sürdürdüğü ve 1 Aralık 2016'da kamu görevinden ihraç edildiği bildirilmişti.
Mehmet Barıner'in, Altaylı'nın damadı Metin Can Yılmaz ile üniversiteden tanıştıkları aktarılan iddianamede, Altaylı ve Yılmaz'ın, Barıner'i yurt dışına çıkarmaya çalıştıkları, Barıner'in yurt dışına çıkarılmasıyla ABD'deki Halkbank davasını manipülatif şekilde etkilenmesinin amaçlandığı anlatılmıştı.
İddianamede, Altaylı'ya, "terör örgütü yöneticiliği" ve "siyasi ve askeri casusluk", Yılmaz ve Barıner'e ise "terör örgütü üyeliği" ve "siyasi ve askeri casusluk" suçlamaları yöneltiliyor. Altaylı'nın 30 yıldan 42 yıl 6 aya kadar, Yılmaz ve Barıner'in ise 22 yıl 6'şar aydan 35'er yıla kadar hapisleri isteniyor.
Altaylı'nın FETÖ mensuplarının yurt dışına çıkarılması için damadının yanı sıra Türkiye ve Almanya vatandaşı Ali Serhat Ilıcak ile hareket ettiği aktarılan iddianamede, Ilıcak'ın Muğla'da temas kurduğu tutuksuz sanık Seda Chamatzoglou'nun ise "örgüt üyesi olmamakla birlikte bilerek ve isteyerek örgüte yardım etmek" suçundan 1 yıl 6 aydan 4 yıla kadar hapsi talep ediliyor.
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