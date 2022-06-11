Sabri Uzun'un rütbeleri geri alınacak

AA

Emniyet Genel Müdürlüğünce eski İstihbarat Dairesi Başkanı Sabri Uzun'un rütbelerinin geri alınmasına karar verildi.

Emniyet yetkililerinden alınan bilgiye göre, hakkında 7145 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 26. maddesi ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'ye eklenen geçici 35. madde doğrultusunda soruşturma yürütülen emekli Emniyet Müdürü Sabri Uzun’un rütbelerinin 10 Haziran 2022 tarihi itibarıyla geri alınmasına karar verildi.

Kararın tebliğ edilmesi ile Uzun’un polis kimliği ve silahının da geri alınacağı belirtildi.