Eski İsrail Başbakanı Olmert, ülkenin 'iç savaşın eşiğinde olduğunu' söyledi

REKLAM advertisement1

Eski İsrail Başkanı Ehud Olmert, ülke çapında kitlesel protestolara neden olan yargı düzenlemesinin Meclis'te onaylanmasının ardından "İç savaşa doğru gidiyoruz." dedi.

İsrail'de kaos hakim Haberi Görüntüle

Olmert, İngiliz Channel 4'a, Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetinin Meclis'ten geçirdiği tartışmalı yargı düzenlemesine ilişkin değerlendirmede bulundu.

İsrail’de Yüksek Mahkeme'nin yürütme üzerindeki denetimini kaldıracak yasaya karşı ocaktan bu yana devam eden protesto gösterilerine verdiği destekle bilinen Olmert, "Bu daha önce hiç olmadığı kadar ciddi bir tehdit. İç savaşa doğru gidiyoruz." dedi.

Ülkenin istikrarı ve hükümetin yönetim becerisini kaybetme ihtimallerine rağmen "sivil itaatsizlik" ifadesini kullanan Olmert, "Hükümet, İsrail demokrasisinin temellerini tehdit etmeye karar verdi ve bu bizim ne kabul ne de tahammül edebileceğimiz bir şey." diye konuştu.