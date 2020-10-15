Eski Irak Başbakan Yardımcısı: "İsrail'le normalleşme için ortam uygun"

AA

Araci, katıldığı bir televizyon programında, "Irak'ın İsrail ile ilişkileri normalleştirme sürecini başlatabileceği" iddialarını değerlendirdi.

Eski Başbakan Yardımcısı, "İsrail ile normalleşme için ortam gayet uygun. Normalleşme kararına ilişkin öncelikler de Necef'ten açıklanabilir." ifadesini kullandı.

Sunucunun detay vermesi için ısrar etmesi üzerine Araci, "Başka soru sorma, benden bu kadar." demekle yetindi.

Araci'nin "Necef" ifadesiye Şiilerin en büyük dini merci Ayetullah Ali es-Sitani'yi işaret ettiği belirtiliyor.

Öte yandan Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr'a yakın sosyal medya hesabından, Araci'nin açıklamalarına tepki gösterildi.

Araci, aynı zamanda eski Sadr Hareketi mensubu olarak da biliniyor.

Irak hükümeti ve Sistani'nin ofisinden ise konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

Baha Araci, 2014'teki Başbakan Haydar el-İbadi hükümetinde Başbakan Yardımcılığı görevini yürütmüştü.