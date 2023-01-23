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Eski İngiltere Başbakanı Johnson, Zelenskiy ile bir araya geldi

Eski İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Ukrayna'ya, Rusya'yla devam eden savaşını 2023'te bitirebilmesi için destek vereceklerini belirtti

Giriş: 23.01.2023 - 00:19 | Güncelleme: ABONE OL
Eski İngiltere Başbakanı Johnson, Zelenskiy ile bir araya geldi
Boris Johnson, Zelenskiy ile bir araya geldi
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AA

Ukrayna Devlet Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile Kiev'de görüşen Johnson, Taras Şevçenko Kiev Ulusal Üniversitesi öğrenci ve öğretmenleri ile bir araya gelerek öğrencilerin sorularını yanıtladı.

Ülkesinde Rusya'ya karşı savaşın devam ettiğini hatırlatan Zelenskiy, 2023'te söz konusu savaşta kazanmalarının mümkün olduğunu, bunun için uluslararası yardımların önemli olduğunu vurguladı.

Ukrayna ordusu personelinin ikmali ile ilgili bir soruyu yanıtlayan Zelenskiy, askerlerin korunmasının kendisi için öncelikli olduğuna işaret etti.

"SAVAŞIN BİTMESİ DÜNYA İÇİN ÇOK ÖNEMLİ"

Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili soruları yanıtlayan Johnson, savaşın kısa bir süre içinde bitmesi gerektiğini belirtti.

Savaşın bitmesinin, Ukrayna, Rusya ve tüm dünya için önemli olduğuna dikkati çeken Johnson, şu ifadeleri kullandı:

"Biz, dostlarınız, 2023'te bu savaşı bir an önce bitirmenize yardımcı olacağız. Çünkü bu dünya için en iyisi olacak. İnsanlar ölmesin. Ukrayna için ve açıkçası Rus halkı için de daha iyi olacak. Bunu şimdiden bitirelim."

Johnson, savaşta Ukrayna'nın zafer elde edebilmesi için Ukrayna tarafına gerekli tüm silahların derhal sağlanması gerektiğini savunarak, "Bu, tankların sağlanması gerektiği anlamına geliyor." dedi.

Ukrayna'ya ayrıca uçak ve diğer modern ağır silah yardımı yapılması gerektiğini dile getiren Johnson, "Ukrayna halkı için uçak tedarik etmek istiyoruz ve ülkenizi savunmanızı sağlayacak daha gelişmiş teçhizata, her türden silaha ihtiyacımız var." şeklinde konuştu.

Rusya'nın, Ukrayna'ya karşı savaş sırasında elindeki tüm imkanları kullandığını ifade eden Johnson, Ukrayna'ya silah verilmesinin savaşta tırmanışa yol açmayacağını belirtti.

Boris Johnson, "Ukrayna mümkün olan her türlü yardımı hak ediyor." dedi.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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