Eski İHD Diyarbakır Şube Başkanı Raci Bilici'ye 6 yıl 3 ay hapis cezası



Terör soruşturması kapsamında hakkında açılan davada yargılanan eski İnsan Hakları Derneği (İHD) Diyarbakır Şube Başkanı Raci Bilici'ye, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasında tutuksuz yargılanan Bilici ve avukatları hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında Bilici'nin "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması yönünde görüş bildirdi.

Üzerine isnat edilen suçlamayı kabul etmeyen Bilici, beraatine karar verilmesini talep etti.

Mahkeme, Bilici'nin "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti.