Yeşim Meltem Şişli için hapis talebi

Eski İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli ile İBB Hayat Boyu Öğrenme Müdürü Erkan Duyar'ın, İSMEK'in kadın çalışanlarına aşağılayıcı ve ayrımcı ifadeler kullandığı iddiasıyla yargılandıkları davada mütalaa açıklandı.
İstanbul 59. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, müdahillerden İlknur Özdemir ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı katıldı.
Sanıklar Yeşim Meltem Şişli ile Erkan Duyar'ı ise avukatları temsil etti.
Müdahil Özdemir ile Bakanlık avukatı, şikayetlerinin devam ettiğini belirterek, sanıkların cezalandırılmasını talep ederken, cumhuriyet savcısı esasa ilişkin görüşünü açıkladı.
Mütalaada, Şişli'nin, bir toplantıda kullandığı ifadelerle müdahillerin bir kısmının dini inançları gereği giymiş oldukları kıyafetleri hedef aldığı, sergilemiş olduğu tutum ve davranışlarla müştekilerin yaşam tarzlarına müdahale ettiği belirtildi.
Yapılan toplantının ardından bölge yöneticilerinin yanına akademik danışmanların görevlendirilmesiyle müştekilerin pasifize edildikleri ve 2020 yılı Ocak ayında müştekilerin işlerine son verilmesine yol açan olayların bir bütün olduğu aktarılan mütalaada, bu suretle her iki sanığın görevlerini kötüye kullandıkları ifade edildi.
Mütalaada, Şişli'nin zincirleme şekilde "inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme" ve "görevi kötüye kullanmak" suçlarından 3 yıldan 12 yıl 6 aya kadar, sanık Duyar'ın ise "görevi kötüye kullanmak" suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapsi istendi.
Müdahil Özdemir ile Bakanlık avukatı, sanıkların mütalaa doğrultusunda cezalandırılmasını talep ederken, sanık avukatları savunma hazırlamak için süre talep etti.
Mahkeme, sanık avukatlarına esasa ilişkin mütalaaya karşı savunmalarını sunmaları için süre vererek duruşmayı erteledi.
OLAY
Yeşim Meltem Şişli'nin, bir toplantıda İSMEK bölge sorumlusu kadınlara hakaret ederek, aşağılayıcı sözler kullandığı ve sonrasında çalışanların işlerine son verdiği öne sürülmüştü.
Bu iddiaların basında yer almasının ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, konunun soruşturulması için müfettiş görevlendirirken, İSMEK bölge sorumlusu kadınlar da Şişli ve Hayat Boyu Öğrenme Müdürü Erkan Duyar hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunmuştu.
Başsavcılıkça, Şişli ve Duyar hakkında yürütülen soruşturmada ifadeleri alınan 19 kişi, sorumlu yöneticilerden şikayetçi olmuştu.
19 kadının "mağdur", Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının da "katılan" sıfatıyla yer aldığı iddianamede, sanık Şişli'nin eylemine uyan "inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme" suçundan 3 yıldan 9 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.
Birleşen dosyanın iddianamesinde de Şişli ve Erkan Duyar hakkında "görevi kötüye kullanmak" suçundan 6 aydan ikişer yıla kadar hapis cezası isteniyor.
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