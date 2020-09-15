Eski IAAF Pazarlama Müdürü Diack, hakkındaki suçlamaları reddetti

Massata Diack, kendisinin de müşterek davalı olarak gıyaben yargılandığı davaya ilişkin Senegal'in başkenti Dakar'da gazetecilere açıklamada bulundu.
Fransa'nın başkenti Paris'te 16 Eylül'de karara bağlanacak davada, kendisi ve babasına yöneltilen suçlamaların somut delillere dayanmadığını belirten Diack, bunların arkasında İngiltere'nin olduğunu iddia etti.
Diack, IAAF'ın şimdiki Başkanı Sebastian Coe'nun İngiliz olduğuna işaret ederek, İngilizlerin yönetimi ele geçirmeye çalıştığı için bu suçlamalarda bulunduğunu öne sürdü.
İngilizlerin bu anlamda ciddi imkanlara sahip olduğuna vurgu yapan Diack, babası ve kendisi hakkındaki iddiaları "spor tarihinin en büyük yalanı" olarak nitelendirdi.
- 500 bin avro para cezası alabilir
Hakkında 2016'da Fransa'nın talebiyle İnterpol tarafından kırmızı bülten çıkartılan Massata Diack, şu anda Senegal'de yaşıyor ve Senegal, Diack'ı Fransa'ya iade etmiyor.
Diack'ın babası eski IAAF Başkanı 87 yaşındaki Lamine Diack ise Paris'te ev hapsinde tutuluyor. Baba Diack suçlu bulunursa 10 yıl hapis cezası alacak.
Yolsuzluk, kara para aklama ve güveni kötüye kullanma suçlamasıyla karşı karşıya kalan oğul Diack ise gıyabında yapılacak yargılamada, suçlu bulunması halinde 5 yıl hapis ve 500 bin avro para cezasına çarptırılacak.
Paris'te 16 Eylül'de karara bağlanacak davada, Lamine ve Massata Diack'ın yanı sıra Lamine Diack'ın o dönemki avukatı Habib Cisse, IAAF'ta doping testlerini denetleyen Gabriel Dolle, Rusya Atletizm Federasyonu Başkanı Balakhnitchev ve atletizm antrenörü Alexei Melnikov da yargılanıyor.
- İlk duruşma 8 Haziran'da yapılmıştı
Lamine Diack hakkında Rus doping skandalı ile bağlantılı yolsuzluk ve kara para aklama suçlamalarıyla açılan davanın ilk duruşması 8 Haziran'da yapılmıştı.
İddianamede, Lamine Diack, doping yaptığından şüphenilen atletlerden olayın üstünü kapatmak için rüşvet almakla suçlanıyor.
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