Eski Hürriyet çalışanları tazminatlarını istiyor

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Eski Hürriyet gazetesi çalışanı 45 basın mensubu, sosyal medyada yayınladıkları video ile haklarını istedi. Demirören Grubu'nun devralmasının ardından, gazete ile yolları ayrılan 45 isim, halen tazminatlarını alamadığını belirtti.

45 ismin yer aldığı videoda, eski çalışanlar şu ifadeleri kullandı: "Hürriyet Gazetesi tarafından haksız sebeple işten çıkarılan 45 basın emekçisiyiz. Ömrümüzden toplam 505 yılı Hürriyet Gazetesi’ne verdik. Bir yıldır tazminatlarımız, yasal haklarımız ödenmedi. Bir yıldır adalet bizim için işlemedi."