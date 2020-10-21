Eski hükümlü devletten aldığı hibeyle Sürmene bıçakları üretiyor

Sürmene ilçesinde oturan 38 yaşındaki Nahit Kumbasar, 10 sene önce girdiği ve 4,5 yıl kaldığı cezaevinden tahliye edildikten sonra meslek edinmek ve kendi işini kurabilmek için araştırma yapmaya başladı.
Devletin eski hükümlülere yönelik desteklerinden haberdar olan Kumbasar, Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğüne başvurdu. Burada iş yeri açma koşulları hakkında bilgilendirilen Kumbasar, babasının mesleği olan bıçakçılık yapmak istediğini söyledi.
Kumbasar, Denetimli Serbestlik Müdürlüğü personelinin rehberliğinde, önce girişimcilik kursu aldı, daha sonra hazırlanan iş yeri açma projesiyle Trabzon Çalışma ve İş Kurumuna (İŞKUR) başvurdu. Projesi kabul edilen Kumbasar, devletten aldığı 28 bin lira hibeyle bıçak üretimi atölyesi kurup işinin patronu oldu.
İlçede coğrafi işaret tescili olan Sürmene bıçağından üreten Kumbasar, 2 kişiye de istihdam sağlıyor. Kumbasar'ın hazırladığı bıçaklar, kız kardeşi tarafından işletilen dükkanda yerli ve yabancı turistlere satılıyor.
- "Kardeşiniz bile size böyle bir maddi destek vermez"
Nahit Kumbasar, AA muhabirine, ailesinden gelen bıçak üretimini devam ettirdiği için mutlu olduğunu söyledi.
Sürmene'de kendi bıçak markasını oluşturduğunu dile getiren Kumbasar, şöyle konuştu:
"Cezaevinden çıktıktan sonra 'Ne yapabilirim?' diye düşünürken Denetimli Serbestlik Müdürlüğünden yardım istedim. Sonra işler kendiliğinden gelişti zaten. Bana çok yardımcı oldular ve kendi atölyemi açabildim. Bu işler maddiyata dayalı. Eşimizden, dostumuzdan görmediğim desteği devletten gördüm. Bu makinelerin hepsini devlet bana hibe etti. Kim verir bunları? Kardeşiniz bile size böyle bir maddi destek vermez. Allah devletimizden razı olsun."
Günde 30-40 bıçak ürettiğini anlatan Kumbasar, "Zengin olmak gibi bir hayalim yok ama bundan ekmek yiyorsak daha da ileriye taşımak istiyorum. Hedefim burada 10-20 kişiye daha istihdam sağlamak, ekonomiye katkı yapmak." dedi.
Kumbasar, Sürmene bıçağının meşhur olduğunu vurgulayarak, "Karadeniz'e çok turist geliyor. Bıçakları onlara satıyoruz. Herkes memnun. Çeliği şehir dışından alıp, burada bıçak haline getiriyoruz. Bıçağı yaparken balık yağıyla su veriyoruz. En önemli özelliği budur. Böylece keskinliğini uzun süre kaybetmiyor. Her bıçak körelir ama iyi bıçak bileylenir." ifadelerini kullandı.
Nesrin Kumbasar da ağabeyi kendi işini kurduğu için çok mutlu olduklarını belirterek, "Hiç kimseden görmediğimiz desteği devlet ağabeyime verdi, maddi ve manevi destekte bulundu." diye konuştu.
Denetimli Serbestlik Müdürü Zafer Gün ise bu tür projeler sayesinde eski hükümlülerin rehabilitasyonu ve girişimcilik kültürünün geliştirilmesi, istihdam yoluyla topluma kazandırılması ve yeniden suç işleme risklerinin ortadan kaldırılmasının amaçlandığını kaydetti.
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