Eski helikopteri otele çevirdi

Uzun yıllar donanmaya hizmet veren bu helikopteri alan kişi onu tek kişilik bir otele çevirdi.
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İşte otele dönüşen o helikopterin içinden kareler...
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HURDAYA AYRILAN UÇAĞI OTELE ÇEVİRDİLER!
Batısında Büyük Okyanus, doğusunda ise Karayip Denizi’nin yer aldığı, İspanyolca’da ‘Zengin Sahil’ anlamına gelen Kosta Rika, özellikle doğal güzellikleriyle, turistlerin yoğun ilgi gösterdiği tropik tatil mekanlarının başında geliyor.
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Bu uçak şeklindeki ev aslında, Manuel Antonio Milli Parkı’na bakan Costa Verde isimli, ilk bakışta sıradanmış gibi görünen bir otelin, apart süiti. Uçak ev 1965 model vintage bir Boeing 727 kullanılarak inşa edilmiş.
Uzun süredir hurdaya çıkmış vaziyette bekleyen, yine de değeri yarım milyon dolar civarında olan eski uçak, sanırım biraz da turizme katkısı olur düşüncesiyle, San José Havaalanı tarafından projesinde kullanması için mimar Allen Templeton’a hibe edilmiş.
Bu vintage Boeing 727, neredeyse tüm parçaları sökülerek, 5 kocaman tır vasıtasıyla, San José’den yaklaşık 2 saat mesafede olan şu anki dinlenme mekanı Costa Verde Oteli’ne getirilmiş.
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Uçak ev 2 adet klimalı yatak odası, 2 banyo, mini mutfak ve yemek odası, TV salonu ayrıca bir de terastan oluşuyor.
Ziyaretçiler için ilginç olabileceği düşünülerek deniz manzaralı kokpit de büyük ölçüde bırakılmış.
İşte otele çevrilen uçağın içinden kareler...
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JİPİNİ EVE ÇEVİRİP AFRİKA TURUNA ÇIKTI!
Afrika turuna çıkmaya hazırlanırken aklına ilginç bir fikir gelen Dan Grec isimli adam, sahip olduğu Jeep Wrangler model aracını bir eve dönüştürmeye karar verdi.
Gittiği yerlerde konaklama sıkıntısı yaşamamak için bunu yaptığını söyleyen Grec, Afrika gezisinin ardından aracıyla Kuzey ve Güney Amerika turuna çıktı.
Açtığı theroadchoseme.com internet sitesi ve Twitter hesabında dünya turuyla ilgili fotoğraf ve notlar paylaşan Grec, takipçileriyle her türlü detayı paylaşıyor.
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İşte genç maceraperestin dünya turu için eve çevirdiği cipinden kareler...
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