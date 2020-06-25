Eski havaalanı bağımlılıkla mücadele merkezi oldu - ŞANLIURFA

AA

Kentte 20 yıl hizmet verdikten sonra yeni havaalanının yapılmasıyla 13 yıl önce atıl duruma gelen Şanlıurfa-Akçakale kara yolundaki eski havaalanının değerlendirilmesi için Şanlıurfa Valiliği girişimde bulundu.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla, Sağlık Bakanlığının bünyesinde hazırlanan proje kapsamında yaklaşık 2 yıl önce 5 bin 341 metrekare alan üzerinde Alkol ve Uyuşturucu Madde Bağımlıları Tedavi ve Araştırma Merkezi (AMATEM) ile Çocuk ve Ergen Madde Bağımlılığı Tedavi Merkezinin (ÇEMATEM) temeli atıldı.İnşaatı bitme noktasına yaklaşan iki merkez gelecek ay teslim alınacak.Bölgeye hizmet verecek toplam 50 yatak kapasiteli merkezlerde spor ve dinlenme alanları, rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmetleri, yataklı tedavi üniteleri, ayaktan tedavi birimlerinin yanı sıra yemekhane, çamaşırhane gibi ihtiyaç birimleri de yer alacak.Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentte madde bağımlılığıyla mücadeleyle ilgili bütün kamu kurumlarının koordineli şekilde çalıştığını söyledi.Madde bağımlılığının önlenmesi için yürütülen çalışmalar kapsamında AMATEM ve ÇEMATEM kurmaya karar verdiklerini anlatan Erin, şöyle devam etti:"Bu kapsamda kentimizde tedavi merkezimiz yoktu. Sağlık Bakanlığımızın destekleriyle hızlı bir şekilde projemizi hayata geçirdik. Yaklaşık 2 yıl önce eski havaalanının bulunduğu yere AMATEM ve ÇEMATEM merkezlerimizin temelini attık. Şükürler olsun merkezlerimiz bitme aşamasına geldi. Önümüzdeki aylarda teslim alacağız inşallah. Hedefimiz hiçbir çocuğumuz ve gencimizi bu gibi merkezlere göndermek zorunda kalmamak." dedi.- "Hedefimiz bu merkezlere ihtiyacı en aza indirmek"Şanlıurfa'nın genç nüfusa sahip olduğunu hatırlatan Erin, şunları kaydetti:"Gençlerimizi ve çocuklarımızı madde bağımlılığından korumak ve engellemek için büyük çabalar harcıyoruz. Güvenlik güçlerimiz gençlerimizi ve çocuklarımızı zehirlemeye yönelik bu işin ticaretini yapanların yakın takipçisi. Kentte bu konuda çok başarılı ve kararlı bir mücadele yürütülüyor. Bu anlamda hem ele geçirilen madde miktarında hem de tutuklanan şahıs sayılarında önlemli artışlar var."Erin, gençleri ve çocukları bilinçlendirici çalışmalar da yapıldığını anlatarak, "Bu konuda yüzlerce kamu görevlisine eğitimler verdik. Eğitim alan muhtarlarımız, öğretmenlerimiz, imamlarımız ve kanaat önderlerimiz kentin farklı bölgelerinde eğitim faaliyetlerini sürdürmeye devam ediyor. Proje kapsamında 200 kişiyi eğittik. Her mahallede gönüllü sivil gözetim heyetleri oluşturduk. Her mahalleli madde bağımlılığıyla ilgili mahallesine sahip çıkacak." diye konuştu.Uyuşturucuyla mücadelenin sadece kolluk güçlerine bırakılamayacağının altını çizen Erin, "Madde bağımlılığı toplumsal bir olay. Bu mücadeleyi toplumun bütün katmanlarına yaymaya çalışıyoruz. Amacımız madde bağımlısı haline gelen evladımız olmasın. Hedefimiz bu merkezlere ihtiyacı en aza indirmek." değerlendirmesinde bulundu.