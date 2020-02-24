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Bulut Kutlu’nun haberine göre, 1978 yılında elektrikle tanışan antik kentin 42 yıl süren enerji hattı, eski Hasankeyf'in sular altında kalmasıyla sona erdi.

Yapımı tamamlanan Ilısu Barajı'nda su tutulmasına başlanınca oluşan göl, antik kent olarak da bilinen Hasankeyf'i de yutmaya başladı. 12 bin yıllık bir geçmişe sahip olan ilçede yaşayan halk için ise yeni bir yaşam alanı oluşturuldu. Dicle Elektrik, boşaltılan eski yerleşim bölgesine enerji akışını keserek, buradaki şebekeyi topladı.

ESKİ HAT TOPLANDI

Eski Hasankeyf'te enerji şebekesinin toplanması ile ilgili bilgi veren Dicle Elektrik yetkilileri, çalışmalar boyunca vatandaşların mağduriyet yaşamamasına çok dikkat edildiğini belirttiler. İlçe sakinlerinin eski ilçeyi terk etmesi için tanınan sürenin sona ermesinin ardından şebeke tamamen toplandı.