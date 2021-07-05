Eski Hamas liderinden Suudi Arabistan'a çağrı

AA

Hamas'a ait internet sitesinde yer alan habere göre, hareketin halen yurt dışı sorumluluğunu yürüten Meşal, Suudi Arabistan'ın Al-Arabiya kanalına yaptığı açıklamada, çeşitli konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Meşal "Suudi Arabistan'ı hapishanelerindeki Filistinlileri serbest bırakmaya ve Hamas'la ilişki kapısını açmaya davet ediyoruz." dedi.

Açıklamasında, esir takası konusuna da değinen Meşal, İsrail'in esir takası anlaşmasının şartlarını yerine getirme seçeneğinden kaçındığını belirtti.

Meşal, direniş gruplarının Filistinli tutukluların serbest bırakılması konusunda ısrarcı olduğunu vurguladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği son saldırılara ilişkin "Hamas, savaş ve yıkımları sevmiyor ancak Filistin halkını ve kutsallarını koruma görevini yerine getiriyor." diyen Meşal, İsrail'in, saldırıları başlatan taraf olduğunu, Kudüs sakinlerine saldırdığını ve direniş gruplarının uyarılarını görmezden geldiğini söyledi.

Meşal ayrıca "Gazze, son saldırılar sırasında pusulasının Kudüs olduğunu gösterdi; Hamas'ın Filistin'den ve davasından ayrılacağı bir devlet kurma niyetinde olduğu şeklinde öne sürülen iddiaların da asılsız olduğunu ortaya çıkardı." şeklinde konuştu.

Hamas, Suudi Arabistan güvenlik güçlerinin, uzun yıllardır Cidde'de yaşayan Hamas yöneticisi Muhammed Salih el-Hadari ile oğlu Hani'yi 2019 yılında gözaltına aldığını açıklamıştı. Hadari ile oğluna yönelik bu tavrın, Suudi Arabistan'da yaşayan birçok Filistinliye uygulanan kampanyanın bir parçası olduğunu belirten Hamas, gözaltındaki Filistinlilerin bazılarının Ürdün vatandaşlığı bulunduğu bilgisini de paylaşmıştı.

Suudi Arabistanlı aktivistlerin, ülkedeki tutukluların durumuyla ilgili bilgilendirme platformu olarak kullandığı "Düşünce Tutukluları" Twitter hesabından daha önce yapılan açıklamalarda, Suudi Arabistan'ın, Şubat 2019'da ülkede yaşayan 60'ın üzerinde Filistinli ve Ürdünlüyü Filistin direniş gruplarına maddi destek verdikleri suçlamasıyla gözaltına aldığı belirtilmişti.

Suudi Arabistan'da mahkeme, Ürdünlü ve Filistinliler hakkında şubat ayında gerçekleştirilecek karar duruşmasını haziran ayına ertelemişti. Mahkeme 21 Haziran'da da duruşmanın 3 Ekim'e ertelenmesi yönünde karar almıştı.